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Maisons neuves en Dosemealti, Turquie

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Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
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Villa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)
Komurculer, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 340 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez un style de vie de villa prestigieux conçu pour le confort, la technologie et la valeur à long terme dans la nature.PROJET DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRALSuperficie totale: 36.666 m2Zones vertes et équipements sociaux: 11,445 m2Date de début du projet : mars 2024Date d'achèvement : mars 2…
Agence
TURN KEY REAL ESTATE
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TURN KEY REAL ESTATE
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Village de chalets Doesemealti Villa
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Village de chalets Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquie
depuis
$714,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 365 m²
1 objet immobilier 1
Deschemalts — is an area that has a natural beauty and a charming atmosphere. Deschalta, with its lush green forests, towering hills and clean air — is a paradise for nature lovers and those who are looking for a peaceful and peaceful place to live. Especially the Dösemealty area offers t…
Agence
Realty World Green Gayrimenkul
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Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,62M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
LARES VILLAS are two separate projects consisting of 10 and 24 luxury villas in Antalya. It is carried out under the guarantee of GEYLAN COMPANY. They are high security villas. Each villa has a private pool. there are 5 bedrooms and a living room. all bedrooms have a bathroom and a dressing …
Développeur
GEYLAN COMPANY ( lares villas )
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Villa LARES VİLLAS
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Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquie
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 350 m²
1 objet immobilier 1
LARES VÍLLALAR, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN ŞÍRKETì güvencesi altında yürütülmektedir. Yüksek güvenlikli villalardır. Sa villada özel havuz bulunmaktadır. Tesiste 5 yatak odası ve bir oturma odası bulunmaktadır. Tüm yatak odalarında banyo ve giyinme oda…
Développeur
GEYLAN COMPANY ( lares villas )
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