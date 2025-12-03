  1. Realting.com
Maisons neuves en Izmir, Turquie

Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquie
depuis
$1,23M
L'année de construction 2023
Surface 223 m²
2 objets immobiliers 2
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and people. Listen to the voice of the leaves saying good morning to you. Feel the heat of the sun hitting your face through the leaves. The Project Urla is not only a site of detached houses, but a world t…
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquie
depuis
$254,018
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Aliaga Shakranlar district of Izmir   3 + 1 triplex 1st floor: 1 lounge with kitchen 2nd floor: 2 bedrooms and a bathroom  3rd floor: 1 bedroom and terrace  Total area: 100 m2 The project will be commissioned in July 2023. Near the sea on foot 1 minute Cafes, res…
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,52M
L'année de construction 2024
2 objets immobiliers 2
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the Aegean soul. The villa consists of 3 floors. In front of the villa there is a private swimming pool and behind the pool there is direct access to the beach and the sea. The windows offer views of the Ae…
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquie
depuis
$327,187
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
A Wonderful Nature View And Clean Air. -Our Villa Has 3+1 Rooms, 125 m2 Net -Our Villa Has 2 Floors, Its Front will Never Closed, *There is an en-suite bathroom in the bedroom *Open Kitchen *2 km to Ring Road *Optimal 2 km *Airport 10 km Please contact for more information
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquie
depuis
$817,966
L'année de construction 2023
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magnificent view, right next to Foçaköy, Yenibağarası neighborhood are for sale at the end of June. 1st class materials are used in the houses of our Villa with a very special view, 50m2 veranda, 50m2 c…
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turquie
depuis
$1,41M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 155 m²
1 objet immobilier 1
Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey houses with water and electricity, a small single-storey house, a warehouse and a covered animal roof, and outbuildings in the land. Our farm is 140 m2 and has 2 bedrooms, 1 living room and open kitchen, 2…
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Turquie
depuis
$296,688
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Izmir district Dikili to the sea and the beach 20 meters 120 m2 gross 100 m2 net 3+1 duplex 3 bedrooms 1 saloon with fireplace Bathroom 1 Bathroom 2 Fireplace in the house sea ​​view
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquie
depuis
$2,23M
L'année de construction 2025
Surface 374–476 m²
7 objets immobiliers 7
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of the Aegean Urla,  with 73 villas on 80,845.32 square meters. There will be 3 types of villas as 5+1/6+1/7+1. Each villa will have its own solar energy infrastructure on the roof,  pool and parking lot…
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Tchesmé, Turquie
depuis
$608,846
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
On the shores of the Aegean Sea, the paradise of Dalyan Sakizlyka  Territory of the Residential Complex 7500 m2  The project consists of 2 blocks, each block has its own pool  Villa Square: Gross: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Floor: - Yard - Hall - Open kitchen - bathr…
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,29M
Surface 170–298 m²
4 objets immobiliers 4
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in Çeşme, will have 3+1 and 5+1 villa options. -Each villa has its own outdoor pool and outdoor parking lot.
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliaga, Turquie
depuis
$272,655
L'année de construction 2023
Our villa is located on Yeni Şakran beach, 50 meters from Yalı Street, and is turnkey after 45 days. It is very close to the square, beach, cafes, walking area and children's park and is on a busy road. Natural gas, underfloor heating system, fitted kitchen, hilton bathroom and all first…
