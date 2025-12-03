  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. İzmit
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Izmit, Turquie

Maison de ville Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Smart Home
Village de chalets Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquie
depuis
$1,05M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 411 m²
1 objet immobilier 1
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and unique stone house concept in the Akmeşe region of Kocaeli. We have options from 129 m2 to 441 m2 of garden square meters in our villas, all of which are 5+1 duplexes, with a living area of 411 m2.…
