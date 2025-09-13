  1. Realting.com
  3. Complexe résidentiel One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Thalang, Thaïlande
depuis
$121,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
7
ID: 27988
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Complexe résidentiel élégant dans la région de Talang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.

Le projet propose des appartements élégants et confortables avec un aménagement bien pensé, situé dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents auront accès à une piscine, une salle de sport et des espaces communs confortables, créant une atmosphère confortable et agréable pour vivre.

La première phase comprend 3 bâtiments et une maison de club avec un total de 411 appartements - studios, appartements avec une, deux et trois chambres, allant de 26 m2 à 78 m2.

Date d'achèvement : Q4 2026.

Infrastructure:

  • Navette vers la plage de Bang Tao (8.8 km)
  • Piscines 60 mètres
  • Gymnes
  • Coworking
  • Chambre des enfants
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Atelier de yoga
  • Stationnement
  • Stations de recharge
  • Centre commercial pour résidents
  • Tapis roulants
  • Jardin et espace détente

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Thalang, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

