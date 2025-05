Complexe résidentiel Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand

Les villas sont soigneusement nichées sur la pente de la colline verte, pour permettre une superbe vue sur la mer et le coucher de soleil de chaque villa. 10 villas ont été vendues, la plupart habitées par les propriétaires ou louées. 10 autres villas seront construites d'ici 2024-2025. Le complexe occupe 17 000 m2 de territoire paysager et comprend un club de plage avec un restaurant, une salle de sport et un spa. Type de propriété - en franchise.

Deux niveaux avec 3–4 chambres

300 à 700 m2 de surface totale

Couches longues avec espace barbecue

Espaces de vie et de restauration ouverts

Cuisine haut de gamme entièrement équipée

Air conditionné, fenêtres panoramiques

Armoires et grandes salles de bains haut de gamme dans chaque chambre

Parking couvert

Caractéristiques des appartementsInstallations et équipement dans la maison

Toutes les villas sont équipées de climatisation, armoire intégrée, cuisine entièrement équipée et design paysager.

Le mobilier et la décoration autonomes sont en option (environ 70 000 $).

Avantages

Bureau et équipe de gestion sur place : entretien des espaces communs et de toute la gamme des services.

Sécurité 24/7 et CCTV.

Un programme de location est disponible pour tous les propriétaires.

Calendrier des paiements

Villa finie

Dépôt de réservation - 2%

Contrat de vente et d'achat (signé dans les 30 jours) - 70%

Transfert de propriété - 28%

Villa hors plan

Dépôt de réservation - 2%

Contrat de vente et d'achat (signé dans les 30 jours) - 28%

Achèvement de la fondation - 20%

Achèvement des murs et du toit - 20%

Achèvement des travaux - 20%

Achèvement des travaux de finition et transfert de propriété - 10%

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à la plage de Naithon, l'une des meilleures plages mais isolées sur la côte nord-ouest de Phuket. La plage de Naithon est une belle étendue d'un kilomètre de sable blanc doux bordée d'arbres Casuarina le long de la mer d'Andaman cristalline. Un paradis tropical idyllique entouré de certaines des plus impressionnantes montagnes vierges de jungle de l'île, dont une partie forme le parc national Sirinat. Naithon offre seulement quelques développements de villas de luxe et des hôtels de charme haut de gamme comme Pullman et Trisara avec spa, fitness et autres installations – pour compléter sa beauté tropicale naturelle. Il y a une douzaine de restaurants et magasins locaux pittoresques le long de la plage.