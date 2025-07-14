  1. Realting.com
Complexe résidentiel Bang Tao Condo

Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$139,000


;
12
ID: 19984

Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale
  • Adresse
    phk4018

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

À propos du complexe

Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, et d'énergie verte et complété par des espaces commerciaux, avec des restaurants, des zones de loisirs, des divertissements et des lieux d'événements d'affaires.

Spacieux appartements modernes pour vivre confortablement, combinant style, espace et fonctionnalité. Des finitions de façade, des entrées et des plans, au remplissage des intérieurs. Ces composantes ont formé un tout nouveau niveau de vie, pour ceux qui veulent faire Phuket leur maison.

Le concept du complexe est conçu pour la vie à court et à long terme et pour maximiser le rendement de l'investissement de la location. Des solutions uniques pour optimiser l'espace grâce au mobilier des transformateurs, à la conservation des ressources et à des technologies innovantes fourniront un haut niveau de confort, ainsi qu'une forte demande parmi les touristes, ainsi qu'un flux de trésorerie stable pour les investisseurs, ce qui implique un rendement garanti de 5%.


Aménagement des appartements

  • Studio - à partir de 36 m2 / Prix à partir de 139 000 $
  • 1 chambre - à partir de 51 m2 / Prix à partir de 197 000 $
  • 2 chambres - à partir de 72 m2 / Prix à partir de 278,000 $
  • 3 chambres - à partir de 108 m2 / Prix à partir de 476,000 $
  • Duplex 2 chambres - à partir de 270 m2 / Prix à partir de 1,219,500 $
  • Penthouse 2 chambres - de 88 m2 / Prix à partir de 381,000 $
  • Penthouse de 3 chambres - à partir de 124 m2 / Prix à partir de 536 000 $

Meubles et appareils

  • Studio - à partir de 6 800 $
  • 1 chambre - à partir de 8 200 dollars
  • 2 chambres - à partir de 12 200 $
  • 3 chambres - à partir de 17 700 $
  • Duplex 2 chambres - à partir de 27 200 $
  • Penthouse 2 chambres - à partir de $19,000
  • Penthouse 3 chambres - à partir de $24,500

Infrastructure du complexe

Entreprise

  • Espace commercial
  • Bureau
  • Banque
  • Salle de conférence
  • Coworking
  • Café

HUB gastronomique

  • Restaurants
  • Café
  • Boulangerie
  • Barre

Divertissement

  • Zone pour animaux de compagnie
  • Club Famille & Enfants
  • Espaces extérieurs
  • 9 piscines

Wellness HUB

  • Gymnase
  • Sauna
  • Yoga
  • ESP

La région de Bang Tao sur l'île de Phuket en Thaïlande est connue pour ses belles plages, eaux claires et stations balnéaires de luxe. C'est un endroit calme, idéal pour des vacances reposantes loin de l'agitation. Bang Tao La plage est l'une des plus belles plages de l'île, avec du sable blanc et les eaux chaudes de la mer d'Andaman. La région abrite également des stations balnéaires de luxe offrant un large éventail de services et d'activités tels que des soins spa, des restaurants haut de gamme et des activités nautiques telles que la plongée et le snorkeling. Bang Tao est également connu pour ses forêts verdoyantes et ses collines pittoresques, créant de grandes possibilités de marche et de photographie.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 51.0
Prix ​​par m², USD 3,863
Prix ​​de l'appartement, USD 197,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 72.0 – 270.0
Prix ​​par m², USD 3,861 – 4,517
Prix ​​de l'appartement, USD 278,000 – 1,22M
Appartements 3 chambres
Surface, m² 108.0 – 124.0
Prix ​​par m², USD 4,323 – 4,407
Prix ​​de l'appartement, USD 476,000 – 536,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 36.0
Prix ​​par m², USD 3,861
Prix ​​de l'appartement, USD 139,000

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Realting.com
Aller