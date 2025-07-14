Complexe résidentiel Bang Tao Condo

Introduction d'une communauté unique où un mode de vie moderne est combiné avec la nature environnante. Le complexe résidentiel se compose d'appartements, de villas et d'un hôtel équipé de caractéristiques de maison intelligente, et d'énergie verte et complété par des espaces commerciaux, avec des restaurants, des zones de loisirs, des divertissements et des lieux d'événements d'affaires.

Spacieux appartements modernes pour vivre confortablement, combinant style, espace et fonctionnalité. Des finitions de façade, des entrées et des plans, au remplissage des intérieurs. Ces composantes ont formé un tout nouveau niveau de vie, pour ceux qui veulent faire Phuket leur maison.

Le concept du complexe est conçu pour la vie à court et à long terme et pour maximiser le rendement de l'investissement de la location. Des solutions uniques pour optimiser l'espace grâce au mobilier des transformateurs, à la conservation des ressources et à des technologies innovantes fourniront un haut niveau de confort, ainsi qu'une forte demande parmi les touristes, ainsi qu'un flux de trésorerie stable pour les investisseurs, ce qui implique un rendement garanti de 5%.



Aménagement des appartements

Studio - à partir de 36 m2 / Prix à partir de 139 000 $

1 chambre - à partir de 51 m2 / Prix à partir de 197 000 $

2 chambres - à partir de 72 m2 / Prix à partir de 278,000 $

3 chambres - à partir de 108 m2 / Prix à partir de 476,000 $

Duplex 2 chambres - à partir de 270 m2 / Prix à partir de 1,219,500 $

Penthouse 2 chambres - de 88 m2 / Prix à partir de 381,000 $

Penthouse de 3 chambres - à partir de 124 m2 / Prix à partir de 536 000 $

Meubles et appareils

Studio - à partir de 6 800 $

1 chambre - à partir de 8 200 dollars

2 chambres - à partir de 12 200 $

3 chambres - à partir de 17 700 $

Duplex 2 chambres - à partir de 27 200 $

Penthouse 2 chambres - à partir de $19,000

Penthouse 3 chambres - à partir de $24,500

Infrastructure du complexe

Entreprise

Espace commercial

Bureau

Banque

Salle de conférence

Coworking

Café

HUB gastronomique

Restaurants

Café

Boulangerie

Barre

Divertissement

Zone pour animaux de compagnie

Club Famille & Enfants

Espaces extérieurs

9 piscines

Wellness HUB

Gymnase

Sauna

Yoga

ESP

La région de Bang Tao sur l'île de Phuket en Thaïlande est connue pour ses belles plages, eaux claires et stations balnéaires de luxe. C'est un endroit calme, idéal pour des vacances reposantes loin de l'agitation. Bang Tao La plage est l'une des plus belles plages de l'île, avec du sable blanc et les eaux chaudes de la mer d'Andaman. La région abrite également des stations balnéaires de luxe offrant un large éventail de services et d'activités tels que des soins spa, des restaurants haut de gamme et des activités nautiques telles que la plongée et le snorkeling. Bang Tao est également connu pour ses forêts verdoyantes et ses collines pittoresques, créant de grandes possibilités de marche et de photographie.