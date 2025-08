Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor

MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY est une occasion unique de posséder non seulement une propriété de luxe, mais aussi une partie de la légendaire marque hôtelière Mövenpick, qui fait partie du groupe Accor mondialement connu.

Vous aurez accès à un niveau de service inégalé, des commodités de classe mondiale et des privilèges exclusifs disponibles uniquement pour les résidents.

Une collection de soixante-six grandes résidences de 1, 2 et 3 chambres en bord de mer, idéalement positionnées sur les rives sablonneuses de la baie de Kotor, protégée par l'UNESCO.

La nouvelle station Mövenpick ouvrira un nouveau niveau de vie de luxe, offrant un accès privilégié à 5* services, des équipements de classe mondiale, et des restaurants gastronomiques.



Avec la plus belle hospitalité suisse dans l'un des plus beaux environnements du Monténégro, les résidents profiteront d'un environnement exceptionnel pour un mode de vie dynamique et sain.



Principales caractéristiques:

- Premier emplacement en bord de mer

- 5* Hôtel Mövenpick

- Spa et centre de fitness avec piscine intérieure à débordement, salle de gym, espace yoga, bar à vitamines et comptoir gastronomique

- Vue panoramique spectaculaire sur la baie et la montagne

- Zone protégée par l'UNESCO d'une beauté naturelle exceptionnelle

- Plage de sable & bar de plage

- Piscine

- Piscine pour enfants, club pour enfants

-Espace de travail avec salles de réunion

- Jetée privée

- Large gamme de restaurants sur le toit et sur la plage

- La zone de vente comprend un coiffeur, une boutique de cadeaux, une boutique marine, une pâtisserie et un coin de confiserie

- De nombreuses expériences sportives et culturelles

- Concierge et sécurité 24/7

- Prestations exclusives aux propriétaires

- Membre Platine à Accor Live Limitless

- Programme de location géré disponible

- Accessoires et ameublement haut de gamme



Destiné à être classé parmi les principales stations balnéaires de luxe durables de la région Adriatique, Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay a été créé en utilisant un design élégant d'inspiration méditerranéenne, une technologie de pointe et de nombreuses innovations écologiques. L'architecture distinctive de la station permet un style de vie contemporain impeccable qui se marie parfaitement avec la tradition monténégrine.



Le nom de la station rend hommage à la légendaire Reine Teuta de la tribu Illyrian Ardiaei, qui a choisi Risan comme lieu idéal pour construire son palais d'été.

Les résidences lumineuses et spacieuses (de 50 m2 à 230 m2) disposent d'espaces de vie élégamment conçus avec des fenêtres panoramiques au plafond qui maximisent la lumière naturelle et offrent une vue imprenable sur la baie de Kotor.

PENTHOUSES

Quatre magnifiques penthouses avec trois chambres disposent d'intérieurs lumineux et spacieux, terrasses privées, un grand jardin sur le toit, un patio, une piscine et une terrasse bien exposée.



AVANTAGES DES PROPRIÉTÉS DE RÉSIDENCE

Résidences Movenpick Teuta Kotor Les propriétaires de la baie sont admissibles au Programme d'avantages pour propriétaires d'Accor, qui les récompense avec le statut de VVIP dans les hôtels Accor à travers le monde.



Les avantages de la propriété mondiale comprennent :



- Le statut d'adhésion Platinum à ALL (Accor Live Limitless), le programme de style de vie et de fidélité acclamé Accor, qui offre des améliorations, des tarifs préférentiels et d'autres avantages dans les hôtels Accor participants du monde entier.



- Bureau de réservation VIP offrant un support de planification de voyage à travers le réseau mondial Accor.



- Mises à niveau automatiques à l'arrivée dans plus de 4000 hôtels et stations dans le monde (sous réserve de disponibilité)



- 20% de rabais sur le meilleur tarif disponible dans le monde dans les hôtels et stations Accor participants



- Avantages et privilèges sur place



Offre limitée ! Trouvez votre résidence !