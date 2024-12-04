  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial ELARIS Rise

Complejo residencial ELARIS Rise

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$343,686
;
10
ID: 33026
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

ELARIS Rise es un nuevo complejo residencial premium de Object One con arquitectura de la infraestructura futura y reflexiva!

ELARIS Rise es un moderno complejo residencial de Object One, creado para aquellos que aprecian la arquitectura elegante, los espacios funcionales y la comodidad de la nueva generación.

Instalaciones
ELARIS Rise ofrece una infraestructura bien pensada para la recreación, los deportes y la vida tranquila:
- piscina al aire libre y terrazas bronceadas,
- moderno gimnasio,
- áreas de descanso y espacio de coworking,
- zonas de juego infantil,
- rutas verdes y rincones acogedores para la recreación,
Elegante vestíbulo y seguridad 24 horas.

Ubicación y medio ambiente
ELARIS Rise se encuentra en una parte prometedora de Dubai (la ubicación corresponde a la marca Object One), proporcionando acceso rápido a los puntos clave de la ciudad:

- centros comerciales y supermercados,
- escuelas e instituciones médicas,
- las principales rutas de transporte,
- áreas de negocios y recreativas.

La alta movilidad hace que el complejo sea conveniente tanto para familias como para profesionales.

Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener una presentación de ELARIS Rise, explorar los diseños y elegir una residencia en el nuevo proyecto de prima Object One.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Ocio

Está viendo
Complejo residencial ELARIS Rise
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$343,686
