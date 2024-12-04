Complejo residencial ELARIS Rise

ELARIS Rise es un nuevo complejo residencial premium de Object One con arquitectura de la infraestructura futura y reflexiva!



ELARIS Rise es un moderno complejo residencial de Object One, creado para aquellos que aprecian la arquitectura elegante, los espacios funcionales y la comodidad de la nueva generación.



Instalaciones

ELARIS Rise ofrece una infraestructura bien pensada para la recreación, los deportes y la vida tranquila:

- piscina al aire libre y terrazas bronceadas,

- moderno gimnasio,

- áreas de descanso y espacio de coworking,

- zonas de juego infantil,

- rutas verdes y rincones acogedores para la recreación,

Elegante vestíbulo y seguridad 24 horas.



Ubicación y medio ambiente

ELARIS Rise se encuentra en una parte prometedora de Dubai (la ubicación corresponde a la marca Object One), proporcionando acceso rápido a los puntos clave de la ciudad:



- centros comerciales y supermercados,

- escuelas e instituciones médicas,

- las principales rutas de transporte,

- áreas de negocios y recreativas.



La alta movilidad hace que el complejo sea conveniente tanto para familias como para profesionales.



Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener una presentación de ELARIS Rise, explorar los diseños y elegir una residencia en el nuevo proyecto de prima Object One.