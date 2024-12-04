Piso en edificio nuevo Apartamentos con Plan de Pago a 10 Años en Business Bay Dubai

Exclusivos Apartamentos Totalmente Amueblados en Business Bay Dubai

Business Bay, el principal centro de negocios y estilo de vida de Dubai, es un distrito vibrante que combina a la perfección la vida de lujo con un próspero entorno comercial. Conocido por su icónico horizonte, Business Bay ofrece una mezcla de torres residenciales de clase mundial, espacios de oficinas de última generación y tiendas de gama alta. Estratégicamente situada a lo largo del Canal de Dubai, ofrece impresionantes vistas del paseo marítimo y fácil acceso a los principales monumentos, como el Burj Khalifa y el centro de Dubai. Con una gran variedad de restaurantes de alta cocina, cafés elegantes y destinos de ocio, Business Bay es un destino urbano dinámico perfecto para profesionales, familias e inversores que buscan un estilo de vida moderno y exclusivo en el corazón de Dubai.

Los apartamentos en venta en Business Bay Dubai están estratégicamente situados con acceso a Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A'amal Street y Al Asayel Street, a sólo 5 minutos del paseo Marasi, a 9 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, a 10 minutos de la Fuente de Dubai, a 11 minutos de la Ópera de Dubai, a 11 minutos del Museo del Futuro, a 14 minutos de Coca-Cola Arena, a 16 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai, a 24 minutos de Jumeirah Beach Residence y Dubai Marina, a 35 minutos del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

El proyecto cuenta con una llamativa torre de 102 plantas con un exterior icónico elaborado con materiales de alta calidad, como mármol de primera calidad, detalles en oro cepillado y lujosos acabados como mármol blanco y dorado y detalles en fibra de carbono. Su diseño combina elegancia y funcionalidad con una estética impresionante. Los residentes pueden disfrutar de más de 40 servicios de primera calidad, como una piscina privada en cada apartamento, una piscina infinita con vistas al canal, un spa en el horizonte y un jardín en la azotea. También cuenta con un club de bienestar, un gimnasio acuático, espacios de fiesta interiores y exteriores, una terraza de meditación y varios salones. Las instalaciones recreativas incluyen un centro de bolos, minigolf, zonas de cross-fit, una cubierta de Zumba, un paseo de piano y una cubierta musical. Los entusiastas del deporte pueden acceder a pistas de críquet, bádminton, baloncesto y tenis. Para las familias hay zonas de juegos infantiles, una zona de camas elásticas, guardería y una piscina oasis para niños. Otras comodidades, como un centro de negocios, biblioteca, salón de belleza, bar de salud y servicios de médico de guardia, garantizan un estilo de vida lujoso y completo.

El proyecto ofrece estudios y apartamentos de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios, con interiores que redefinen el lujo y la elegancia. Todas las unidades están completamente amuebladas con muebles de la marca Exquisite Dolce Vita, fabricados con materiales italianos de primera calidad y con una meticulosa atención al detalle. Los interiores incluyen armarios empotrados, diseñados con estilo para maximizar el espacio, y cocinas equipadas con electrodomésticos de alta calidad, que combinan la practicidad con la sofisticación. Las salas de estar están adornadas con acabados de lujo, como suelos de mármol, detalles de madera noble y cortinas de lino de gran calidad, mientras que los cuartos de baño cuentan con accesorios italianos de primera calidad. Además, cada residencia está equipada con tecnología doméstica inteligente avanzada, que proporciona un control perfecto de la iluminación, el clima y la seguridad para mejorar la comodidad y la vida moderna. Cada elemento, desde las cocinas convertibles hasta las opulentas puertas acanaladas con detalles dorados, encarna un excepcional nivel de artesanía, creando un entorno de incomparable confort y refinada belleza.

DXB-00180