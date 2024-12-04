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Piso en edificio nuevo Aeternitas Franck Muller by London Gate

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$737,662
;
26
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ID: 14892
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/24

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Dirección
    Marina Walk
  • Metro
    Jumeirah Lakes Towers (~ 700 m)

Sobre el complejo

Franck Muller Aeternitas.

Tenemos el honor de ofrecer la venta de dúplex de 4 dormitorios, extra lujo, en Dubai Marina, en el rascacielos de vigilancia residencial más alto del mundo.

El desarrollador con sede en Dubai London Gate y Franck Muller, el fabricante suizo de relojes de lujo, han presentado Franck Muller Aeternitas, el rascacielos de relojes residenciales de marca más alto del mundo. Esta torre, ubicada en Dubai Marina, marca un nuevo hito en la vida de lujo en los Emiratos Árabes Unidos.

Con 450 metros de altura, Franck Muller Aeternitas ofrecerá impresionantes vistas panorámicas, coronadas por un reloj de Franck Muller.

Con 106 pisos, la torre redefinirá el horizonte de Dubai y albergará una gama exclusiva de residencias London Gate, que incluyen mansiones elevadas, villas elevadas y residencias de uno, dos y tres dormitorios. Cada espacio habitable está diseñado para lograr una elegancia exclusiva.

Convenientemente ubicado en Dubai Marina, Franck Muller Aeternitas ofrece una prestigiosa ubicación frente al mar que combina la vida frente al mar con la energía vibrante de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Está rodeado de destinos privilegiados como Palm Jumeirah y es fácilmente accesible desde centros comerciales, aeropuertos y campos de golf. Además, Franck Muller Aeternitas ofrecerá comodidades que van desde un jardín zen, un salón para fumadores y una biblioteca, hasta un cine privado, un spa, una sala de yoga y servicios de conserjería privada las 24 horas, los 7 días de la semana. Estas son solo algunas de las muchas otras características y detalles de estilo de vida cuidadosamente seleccionados para ofrecer una vida residencial exclusiva adecuada para una audiencia de élite.

La Torre Franck Muller Aeternitas cuenta una historia de opulencia, estableciendo nuevas alturas en el ámbito de vida de lujo.

Precios desde AED 2,1 millones.

Excelente oportunidad de inversión en Dubai Marina. Franck Muller Aeternitas by London Gate representa el pináculo del lujo con uno de los planes de pago más convenientes de Dubái.

Invierte en la primera residencia de la firma Franck Muller Watches.

Algunos detalles:

n. 649 unidades inmobiliarias;
n. 106 pisos;
Sólo n. 6-8 unidades inmobiliarias por piso;
Unidades de 1 dormitorio desde AED 1,6 m (875 pies cuadrados)
Unidades de 2 dormitorios desde AED 1,95 m (1060 pies cuadrados)
Unidades de 3 dormitorios desde AED 4,4 m (2250 pies cuadrados)
Sky Villas de 4 dormitorios desde AED 15 m
Sky Mansions 5 dormitorios (mensaje para consultar el precio)
Estamos orgullosos de ofrecer EL MEJOR plan de pago en Dubai Marina (40/ 60);

Tarifa de reserva: 10 % + 4 % DLD (Departamento de Tierras de Dubai)
30 días después - 10 %
3er pago - 5 % Octubre de 2024 (8 meses después)
4.° pago - 5 % abril de 2025 (6 meses después)
5.° pago - 5 % octubre de 2025 (6 meses después)
6.° pago - 5 % abril de 2026 (6 meses después)
Entrega - 60% junio de 2027 (14 meses después)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    106

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Aeternitas Franck Muller by London Gate

Franck Muller | Aeternitas | London Gate |

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