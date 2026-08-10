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Locales comerciales en venta en Teplodar, Ucrania

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Propiedad comercial 8 500 m² en Teplodar, Ucrania
Propiedad comercial 8 500 m²
Teplodar, Ucrania
Área 8 500 m²
3063. Ofrecemos a la venta una base industrial en Teplodar. El área total es de 8.500 metros…
$850,000
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