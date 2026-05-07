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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Odesa, Ucrania

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88 propiedades total found
Oficina 165 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 165 m²
Odesa, Ucrania
Área 165 m²
27305. Oficina en alquiler en el centro de la ciudad. Complejo Residencial Estrella de Ellad…
$1,650
por mes
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Oficina 50 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
17601 Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina …
$400
por mes
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Oficina 538 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 538 m²
Odesa, Ucrania
Área 538 m²
La antigua oficina del bulevar francés, el primer piso, el Clag "Sigurd Hall" - el formato p…
$13
por mes
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Oficina 66 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 66 m²
Odesa, Ucrania
Área 66 m²
30239. Alquiler SIN COMISION en la 39a perla, un moderno centro de negocios en el Boulevard …
$662
por mes
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Oficina 101 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 101 m²
Odesa, Ucrania
Área 101 m²
30241. Alquilaré una oficina en el centro comercial Kadorr en Genuezskaya sin comisión. La o…
$1,512
por mes
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Oficina 710 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 710 m²
Odesa, Ucrania
Área 710 m²
La oficina donde el equipo trabaja tranquilamente incluso cuando la desconexión es 710 m cua…
$2,840
por mes
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Oficina 265 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 265 m²
Odesa, Ucrania
Área 265 m²
25842. Oficina de alquiler en Shevchenko Avenue. Superficie total 265 m2. Renovado en colore…
$2,900
por mes
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Oficina 66 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 66 m²
Odesa, Ucrania
Área 66 m²
30238. Alquiler SIN COMISION en la 39a perla, un moderno centro de negocios en el Boulevard …
$658
por mes
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Oficina 90 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 90 m²
Odesa, Ucrania
Área 90 m²
17602 Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Localización tip…
$720
por mes
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Oficina 80 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 80 m²
Odesa, Ucrania
Área 80 m²
18363. Locales en alquiler en B. Arnautskaya Street. Los locales están situados en la primer…
$610
por mes
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Oficina 221 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 221 m²
Odesa, Ucrania
Área 221 m²
24714. Alquilaré una oficina en el centro de la ciudad en la calle Grecheskaya. Centro de ne…
$3,315
por mes
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Oficina 195 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 195 m²
Odesa, Ucrania
Área 195 m²
26645. Alquilaré un espacio de oficina en Bolshaya Arnautskaya. Entrada frontal y tres venta…
$1,950
por mes
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Oficina 145 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 145 m²
Odesa, Ucrania
Área 145 m²
30242. Alquilaré una oficina en el centro comercial Kadorr en Genuezskaya sin comisión. La …
$2,165
por mes
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Oficina 650 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 650 m²
Odesa, Ucrania
Área 650 m²
30890. Entregaré una oficina con un área de 650 metros cuadrados. En la calle. Bazaar. Siste…
$6,500
por mes
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Oficina 120 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 120 m²
Odesa, Ucrania
Área 120 m²
17594. Una premisa en el centro de la ciudad está disponible para alquilar. Sede de oficina…
$960
por mes
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Oficina 97 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 97 m²
Odesa, Ucrania
Área 97 m²
30232. Alquilaré una oficina en el centro de negocios "Kadorr" en el bulevar francés. Las of…
$1,162
por mes
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Oficina 605 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 605 m²
Odesa, Ucrania
Área 605 m²
27460 Oficina para alquilar en un centro de negocios en Bunina Street. El primer piso entero…
$7,260
por mes
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Oficina 45 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 45 m²
Odesa, Ucrania
Área 45 m²
15585 Oficina de alquiler en el centro de negocios "Dvorets Kamo". Hermosa entrada de fachad…
$450
por mes
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Oficina 105 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 105 m²
Odesa, Ucrania
Área 105 m²
30280. Alquilaré una oficina de 104.4 metros cuadrados en el centro de negocios de Uspenskay…
$1,305
por mes
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Oficina 91 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 91 m²
Odesa, Ucrania
Área 91 m²
30287. Alquilaré una oficina en el centro de negocios Kadorr City Mall en Genuezskaya. Sin c…
$1,368
por mes
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Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30272. Alquilaré una oficina de 64.2 metros cuadrados en el centro de negocios en Uspenskaya…
$800
por mes
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Oficina 50 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
15584 Locales alquilados en el centro de negocios "Dvorets Kamo" en la primera planta, patio…
$500
por mes
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Oficina 59 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 59 m²
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
30589. Alquilaré una habitación luminosa con acristalamiento panorámico en Kadorr en Ekateri…
$680
por mes
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Oficina 50 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
15621 Espacio de oficina para alquilar en el centro de negocios "Dvorets Kamo". Área prestig…
$500
por mes
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Oficina 64 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 64 m²
Odesa, Ucrania
Área 64 m²
30336. Alquilaré una oficina en el centro de negocios de Napoleón en Uspenskaya. Superficie …
$510
por mes
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Oficina 312 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 312 m²
Odesa, Ucrania
Área 312 m²
18331. Facade local en la calle Yasnaya. Oficina recientemente renovada. Superficie total 31…
$2,400
por mes
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Oficina 59 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 59 m²
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
30346. Alquilaré una oficina en el centro de negocios de Napoleón en Uspenskaya. Superficie …
$730
por mes
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Oficina 200 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
34890. Alquilaré la oficina en el centro de negocios en la calle Bolshaya Arnautskaya / Rish…
$1,185
por mes
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Oficina 79 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 79 m²
Odesa, Ucrania
Área 79 m²
30331. Alquilaré una oficina en un centro de negocios en el Boulevard Francés. Una oficina t…
$1,185
por mes
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Oficina 83 m² en Odesa, Ucrania
Oficina 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30330. Alquilaré una oficina en un centro de negocios en el Boulevard Francés. Una oficina t…
$1,235
por mes
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