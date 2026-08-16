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Locales comerciales en venta en Ovidiopol, Ucrania

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Propiedad comercial 6 000 m² en Ovidiopol, Ucrania
Propiedad comercial 6 000 m²
Ovidiopol, Ucrania
Área 6 000 m²
Vender el 100% de los derechos corporativos a TOV con una fachada única olvidada de la tierr…
$1,25M
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Propiedad comercial 985 m² en Ovidiopol, Ucrania
Propiedad comercial 985 m²
Ovidiopol, Ucrania
Área 985 m²
El centro de descanso de Alice incluye: - Restauran (2 habitaciones); - lavado de coche; - B…
$450,000
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