Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Terraza

Áticos con Terraza en Venta Odesa, Ucrania

;
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Ático Ático 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 989 m²
Piso 7/3
Único ático de 3 plantas en el centro de OdesaUn ático de 3 pisos único en la planta superio…
$3,00M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Odesa, Ucrania

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir