Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Chornomorsk
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Chornomorsk, Ucrania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Chornomorsk, Ucrania
Casa
Chornomorsk, Ucrania
Área 210 m²
Propongo vender una casa de lujo en un prestigioso Black Bank Club. La primera línea del mar…
$275,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Chornomorsk, Ucrania
Casa
Chornomorsk, Ucrania
Área 200 m²
35284. Venta una acogedora casa de tres plantas con una superficie de 200 m2 en una parcela …
$215,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir