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Locales comerciales en venta en Chornomorsk, Ucrania

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Oficina 69 m² en Chornomorsk, Ucrania
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Chornomorsk, Ucrania
Área 69 m²
35326. Venta elegante y funcional oficina en una de las mejores zonas de la ciudad de Cherno…
$60,000
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Propiedad comercial 3 110 m² en Chornomorsk, Ucrania
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Chornomorsk, Ucrania
Área 3 110 m²
26760 Vender un complejo de edificios en Chernomorsk. Depósito de coche equipado. Superficie…
$1,55M
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