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Locales comerciales en venta en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 400 m² en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Propiedad comercial 3 400 m²
Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Área 3 400 m²
Un negocio de fabricación activo con infraestructura difícil de construir a partir de cero: …
$1,50M
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BPS Consulting
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