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Casa en condominio en venta en Provincia de Surat Thani, Tailandia

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Baan Bang Rak, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Baan Bang Rak, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 4/4
Apartamento con vista al mar en un complejo residencial frente a la playa (Bang Rak)Se ofrec…
$99,000
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