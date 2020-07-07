Complejo residencial Vibe Raro

Vibe Raro es un proyecto residencial moderno en una de las zonas más populares de Phuket, a solo 300 metros de la playa. Complejo para una vida cómoda y recreación por el mar con infraestructura desarrollada y demanda de alquiler estable.

Vibe Raro es un moderno complejo residencial a solo 300 metros de distancia. El proyecto cubre una parcela de 5.893 m2 y consta de cuatro edificios con 307 apartamentos y un aparcamiento subterráneo para 198 personas. La arquitectura y los diseños son pensados para una vida cómoda junto al mar y recreación todo el año.

Proximidad al mar: Karon La playa está a sólo 7 minutos a pie. A poca distancia - un parque, mercado, cafeterías y restaurantes. En las inmediaciones hay escuelas internacionales y un hospital, lo que hace que la ubicación sea conveniente no sólo para la recreación, sino también para la residencia permanente.

Apartamentos e instalaciones: El proyecto presenta estudios y apartamentos con uno o dos dormitorios con una superficie de hasta 72 m2. Todos los apartamentos se distinguen por diseños reflexivos, ventanas panorámicas y la posibilidad de muebles completos. En el territorio - un amplio vestíbulo, restaurante, coworking, gimnasio, tres piscinas, áreas de recreación en la azotea, jardines, un lugar para picnics y seguridad las 24 horas del día.

Confort y demanda: Debido a su ubicación en una de las zonas más populares de Phuket, el complejo es adecuado tanto para estancia personal como para alquiler a corto o largo plazo. Más de 25 apartamentos ya se han reservado - la demanda es consistentemente alta.

Vibe Raro es una versión moderna de la vida junto al mar, donde la comodidad, el estilo y la comodidad se combinan con una infraestructura reflexiva. Una gran opción para aquellos que sueñan con la vivienda cerca de Karon Beach.