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Complejo residencial Vibe Raro

Si Sunthon, Tailandia
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ID: 35122
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/4/26

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Sobre el complejo

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Vibe Raro es un proyecto residencial moderno en una de las zonas más populares de Phuket, a solo 300 metros de la playa. Complejo para una vida cómoda y recreación por el mar con infraestructura desarrollada y demanda de alquiler estable.

Vibe Raro es un moderno complejo residencial a solo 300 metros de distancia. El proyecto cubre una parcela de 5.893 m2 y consta de cuatro edificios con 307 apartamentos y un aparcamiento subterráneo para 198 personas. La arquitectura y los diseños son pensados para una vida cómoda junto al mar y recreación todo el año.

  • Proximidad al mar: Karon La playa está a sólo 7 minutos a pie. A poca distancia - un parque, mercado, cafeterías y restaurantes. En las inmediaciones hay escuelas internacionales y un hospital, lo que hace que la ubicación sea conveniente no sólo para la recreación, sino también para la residencia permanente.
  • Apartamentos e instalaciones: El proyecto presenta estudios y apartamentos con uno o dos dormitorios con una superficie de hasta 72 m2. Todos los apartamentos se distinguen por diseños reflexivos, ventanas panorámicas y la posibilidad de muebles completos. En el territorio - un amplio vestíbulo, restaurante, coworking, gimnasio, tres piscinas, áreas de recreación en la azotea, jardines, un lugar para picnics y seguridad las 24 horas del día.
  • Confort y demanda: Debido a su ubicación en una de las zonas más populares de Phuket, el complejo es adecuado tanto para estancia personal como para alquiler a corto o largo plazo. Más de 25 apartamentos ya se han reservado - la demanda es consistentemente alta.

Vibe Raro es una versión moderna de la vida junto al mar, donde la comodidad, el estilo y la comodidad se combinan con una infraestructura reflexiva. Una gran opción para aquellos que sueñan con la vivienda cerca de Karon Beach.

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Si Sunthon, Tailandia

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