Complejo residencial Vibe Raro

Vibe Raro es un proyecto residencial moderno en una de las zonas más populares de Phuket, a solo 300 metros de la playa. Complejo para una vida cómoda y recreación por el mar con infraestructura desarrollada y demanda de alquiler estable.
Vibe Raro es un moderno complejo residencial a solo 300 metros de distancia. El proyecto cubre una parcela de 5.893 m2 y consta de cuatro edificios con 307 apartamentos y un aparcamiento subterráneo para 198 personas. La arquitectura y los diseños son pensados para una vida cómoda junto al mar y recreación todo el año.
Vibe Raro es una versión moderna de la vida junto al mar, donde la comodidad, el estilo y la comodidad se combinan con una infraestructura reflexiva. Una gran opción para aquellos que sueñan con la vivienda cerca de Karon Beach.