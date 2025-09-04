Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Kathu
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Garaje

Adosados con garaje en Venta en Kathu, Tailandia

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Introducing this exquisite villa located in the heart of Patong, offering 3 floors of space …
$265,545
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kathu, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kathu, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
? Stylish Three-Level House for Sale in Kathu, Phuket Discover this stylish and spacious …
$183,314
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kathu, Tailandia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir