Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bangkok
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vistas al mar

Casa en condominio del mar en venta en Bangkok, Tailandia

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente en Bangkok, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Bangkok, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 8/8
El nuevo condominio WOW Dusit Grand Park 2 está ubicado en el corazón de Jomtien. Constará d…
$64,706
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Highrise Property and Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bangkok, Tailandia

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir