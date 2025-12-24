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Barrio residencial Altura 160

Benahavis, Španjolska
de
$624,570
;
18
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ID: 39596
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 238240831
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Sobre el complejo

Altura 160, situado en el término municipal de Benahavís, es un nuevo residencial de 60 apartamentos, con plaza de garaje y trastero privado. El nuevo residencial forma parte del reconocido complejo privado “La Hacienda del Señorío de Cifuentes” con el que compartirán el disfrute de sus actuales cuatro piscinas con sus extensos jardines, fuentes y bar, todo en un recinto privado vigilado, con exclusivo servicio de conserjería. Uno de los más tranquilos y seguros residenciales de la Costa del Sol, que forma parte de la macro urbanización privada de Los Jaralillos, en una situación privilegiada en lo alto del valle, dominando las vistas panorámicas a los campos de golf de Atalaya y El Paraíso y a la bahía de Marbella. Altura 160 se distribuye en 5 edificios de solo 12 apartamentos de 2 y 3 dormitorios, todos ellos con grandes terrazas privadas, enclavado en una colina de gran belleza, orientadas al sur-este hacia al valle del golf y la bahía de Marbella, en un ambiente de tranquilidad y seguridad, que no encontrará en otros residenciales de la zona. Sus terrazas son apaisadas y se integran en el salón de la vivienda con amplios ventanales para un máximo aprovechamiento de la luz natural, así como del disfrute de las espectaculares vistas del exterior, beneficiando a las viviendas de la belleza del paisaje que las rodea, fomentando así un clima de relax y tranquilidad para disfrute de sus residentes. Las viviendas se entregan con todo el equipamiento necesario para entrar a vivir y cuentan con una cuidada memoria de calidades que incluye materiales y acabados de gama alta con un novedoso interiorismo de estilo mediterráneo, a la altura del prestigio del resort en el que se encuentran. El proyecto cuenta con licencia de obras y se prevé el inicio de la construcción de la primera fase en Mayo de 2024. Cada vivienda cuenta con plaza de aparcamiento subterráneo, con preinstalación para toma de carga de vehículos eléctricos y trastero. El residencial está provisto de recinto cerrado con acceso privado para mayor seguridad y tranquilidad de sus residentes. También cuenta con agradables zonas comunes ajardinadas y equipadas con piscinas comunitarias (adultos e infantil) de diseño con zona de solárium y aseos.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

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Benahavis, Španjolska
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