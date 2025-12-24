Barrio residencial Villa Metta - STUPA

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Presentamos con orgullo la nueva adición a nuestra colección exclusiva. Esta villa orientada al sur ofrece impresionantes vistas panorámicas y combina tecnología de vanguardia con diseño contemporáneo, maximizando la luz solar, privacidad y vistas.
La villa le da la bienvenida con un majestuoso hall de entrada con armario empotrado y escalera al primer piso y sótano. Desde aquí se accede a un aseo de invitados, un amplio dormitorio de invitados en suite, y a la amplia sala de estar, comedor y cocina abierta, que se abre a la terraza cubierta y a la piscina de infinito, combinando perfectamente la vida interior y exterior.
La primera planta cuenta con un dormitorio principal con armarios empotrados y en suite, además de dos amplios dormitorios con baño privado. El maestro y una habitación abierta a una terraza ideal para disfrutar del amanecer o vistas panorámicas.
El sótano incluye una zona de lavandería, sala de máquinas, almacenamiento y garaje para dos coches, combinando practicidad con lujo.
La propiedad consta de cuatro dormitorios en suite, un aseo de invitados adicional, espacios habitables de planta abierta, un sótano con potencial de gimnasio/cinema, y amplias terrazas con una espectacular piscina infinita, ofreciendo el estilo de vida de la Costa del Sol.
El concepto de "Vida Única" asegura que cada detalle es cuidadosamente elaborado, armonizando el diseño vanguardista con la calidez casera.
Nuestra dedicación a la excelencia ha sido reconocida con el premio al Mejor Desarrollo Villa de Lujo en la Costa del Sol.
Esta villa combina elegancia refinada con comodidad tranquila. Honrado como el Mejor Desarrollo Villa de Lujo en la Costa del Sol, España, todos los elementos han sido diseñados cuidadosamente.
Localización en el mapa
Mijas, Španjolska
Educación
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo