Barrio residencial Villa Metta - STUPA

Presentamos con orgullo la nueva adición a nuestra colección exclusiva. Esta villa orientada al sur ofrece impresionantes vistas panorámicas y combina tecnología de vanguardia con diseño contemporáneo, maximizando la luz solar, privacidad y vistas. La villa le da la bienvenida con un majestuoso hall de entrada con armario empotrado y escalera al primer piso y sótano. Desde aquí se accede a un aseo de invitados, un amplio dormitorio de invitados en suite, y a la amplia sala de estar, comedor y cocina abierta, que se abre a la terraza cubierta y a la piscina de infinito, combinando perfectamente la vida interior y exterior. La primera planta cuenta con un dormitorio principal con armarios empotrados y en suite, además de dos amplios dormitorios con baño privado. El maestro y una habitación abierta a una terraza ideal para disfrutar del amanecer o vistas panorámicas. El sótano incluye una zona de lavandería, sala de máquinas, almacenamiento y garaje para dos coches, combinando practicidad con lujo. La propiedad consta de cuatro dormitorios en suite, un aseo de invitados adicional, espacios habitables de planta abierta, un sótano con potencial de gimnasio/cinema, y amplias terrazas con una espectacular piscina infinita, ofreciendo el estilo de vida de la Costa del Sol. El concepto de "Vida Única" asegura que cada detalle es cuidadosamente elaborado, armonizando el diseño vanguardista con la calidez casera. Nuestra dedicación a la excelencia ha sido reconocida con el premio al Mejor Desarrollo Villa de Lujo en la Costa del Sol. Esta villa combina elegancia refinada con comodidad tranquila. Honrado como el Mejor Desarrollo Villa de Lujo en la Costa del Sol, España, todos los elementos han sido diseñados cuidadosamente.