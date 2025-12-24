Barrio residencial Soleia Living El Chaparral

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La vida serena en Soleia Living El Chaparral es una experiencia única. Sesenta y nueve villas que se inician con una primera fase de 23 unidades. Cuenta con una arquitectura que reinventa el estilo tradicional andaluz. Una cuidada orientación sur e impresionantes vistas al Mediterráneo completan una promoción junto a uno de los campos de golf más
prestigiosos de la zona, Chaparral Golf Club.
Las sesenta y nueve villas adosadas tienen una arquitectura que se funde con la naturaleza y reinventa el estilo tradicional andaluz. Un refugio donde la belleza natural del entorno se fusiona con la pasión por la práctica del golf, los deportes acuáticos y la slow life.
Las amplias terrazas son mucho más que un simple espacio al aire libre. Su diseño inteligente permite una conexión fluida y armoniosa entre los espacios interiores y exteriores, convirtiéndose en el lugar perfecto para admirar las espectaculares vistas al mar y experimentar la serenidad y la tranquilidad que solo se encuentran en un entorno idílico como este.
Un paraíso en plena Costa del Sol. La belleza natural del entorno y las vistas panorámicas te cautivarán desde el primer momento. Este exclusivo complejo es un remanso de paz donde podrás encontrar el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu bajo el cálido sol mediterráneo.
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Mijas, Španjolska
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