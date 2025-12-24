  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mijas
  4. Barrio residencial Soleia Living El Chaparral

Barrio residencial Soleia Living El Chaparral

Mijas, Španjolska
de
$1,08M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 39250
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2138357000
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

La vida serena en Soleia Living El Chaparral es una experiencia única. Sesenta y nueve villas que se inician con una primera fase de 23 unidades. Cuenta con una arquitectura que reinventa el estilo tradicional andaluz. Una cuidada orientación sur e impresionantes vistas al Mediterráneo completan una promoción junto a uno de los campos de golf más prestigiosos de la zona, Chaparral Golf Club. Las sesenta y nueve villas adosadas tienen una arquitectura que se funde con la naturaleza y reinventa el estilo tradicional andaluz. Un refugio donde la belleza natural del entorno se fusiona con la pasión por la práctica del golf, los deportes acuáticos y la slow life. Las amplias terrazas son mucho más que un simple espacio al aire libre. Su diseño inteligente permite una conexión fluida y armoniosa entre los espacios interiores y exteriores, convirtiéndose en el lugar perfecto para admirar las espectaculares vistas al mar y experimentar la serenidad y la tranquilidad que solo se encuentran en un entorno idílico como este. Un paraíso en plena Costa del Sol. La belleza natural del entorno y las vistas panorámicas te cautivarán desde el primer momento. Este exclusivo complejo es un remanso de paz donde podrás encontrar el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu bajo el cálido sol mediterráneo.

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial The Bay Collection
Benalmadena, Španjolska
de
$3,36M
Barrio residencial El Rosario 430
Ricmar, Španjolska
de
$7,39M
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$413,492
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$844,351
Barrio residencial Grand Bay
Manilva, Španjolska
de
$443,683
Está viendo
Barrio residencial Soleia Living El Chaparral
Mijas, Španjolska
de
$1,08M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial VILLA AZAHAR Peak
Barrio residencial VILLA AZAHAR Peak
Barrio residencial VILLA AZAHAR Peak
Barrio residencial VILLA AZAHAR Peak
Barrio residencial VILLA AZAHAR Peak
Barrio residencial VILLA AZAHAR Peak
Benahavis, Španjolska
de
$2,90M
The villa is designed as a private retreat where architecture, landscape, and light blend together naturally. The spaces open up to the outdoors, allowing views, fresh air, and natural light to become part of everyday life. A home designed to enjoy time, space, and tranquility. This villa …
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Valley Collection
Barrio residencial Valley Collection
Barrio residencial Valley Collection
Barrio residencial Valley Collection
Barrio residencial Valley Collection
Mostrar todo Barrio residencial Valley Collection
Barrio residencial Valley Collection
Benalmadena, Španjolska
de
$671,213
Overlooking the meandering valley that naturally descends from the foothills of the Sierra de Mijas mountains, is where you will find this spectacular development. Our unique off-plan project is so much more than just beautifully styled contemporary apartments; is a master planned eco-frien…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Zenith Estepona
Barrio residencial Zenith Estepona
Barrio residencial Zenith Estepona
Barrio residencial Zenith Estepona
Barrio residencial Zenith Estepona
Mostrar todo Barrio residencial Zenith Estepona
Barrio residencial Zenith Estepona
Estepona, Španjolska
de
$566,550
An attractive new development comprising 40 exclusive homes, distributed in 1, 2 and 3 bedroom options. This complete residential complex gated to guarantee privacy and security goes beyond the conventional, providing a unique experience of wellbeing and comfort. Each home is designed for …
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones