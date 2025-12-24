  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Málaga
  4. Barrio residencial Luxy Sancha

Barrio residencial Luxy Sancha

Málaga, Španjolska
de
$537,471
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39528
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 180136787
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Malaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga
  • Dirección
    Paseo de Sancha, 13 Escuela Superior de Turismo Costa del Sol

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Welcome! We are pleased to present an exclusive opportunity to acquire a property in one of the most sought-after areas of Málaga. This development consists of 15 luxury apartments, including stylish studios and spacious one- and two-bedroom residences, all carefully designed to offer the highest levels of comfort, elegance, and functionality. Each home perfectly blends contemporary design with Mediterranean warmth, creating unique, bright, and inviting spaces. Located just 150 meters from the sea, this exclusive project offers quick and easy access to the beach—ideal for those who value proximity to the Mediterranean and the exceptional quality of life the Málaga coast provides. Among its exclusive communal areas, residents can enjoy an impressive infinity pool overlooking the sea, perfect for relaxing and unwinding in a privileged setting. The apartments are housed within a fully restored historic building, preserving its original charm while incorporating modern finishes and premium-quality materials. Living here means not only enjoying luxury and comfort, but also becoming part of a select community in an unbeatable location. Don’t miss this unique opportunity to discover everything we have prepared for you.

Localización en el mapa

Málaga, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$309,615
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$392,402
Barrio residencial SaliSol Hills
Finestrat, Španjolska
de
$568,877
Barrio residencial Marbella Club Hills Fase II
Benahavis, Španjolska
de
$955,626
Barrio residencial Unika Collection
Estepona, Španjolska
de
$721,270
Está viendo
Barrio residencial Luxy Sancha
Málaga, Španjolska
de
$537,471
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$715,340
Año de construcción 2026
Lujosos Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria a Metros de la Playa en Villajoyosa Apartamentos ultramodernos situados en Villajoyosa, a menudo conocida como La Vila Joiosa, es un pintoresco pueblo costero ubicado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenci…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Edificio de apartamentos Apartamentos de Última Generación con Piscina Comunitaria en Guardamar
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$275,915
Año de construcción 2026
Apartamentos de Última Generación de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Guardamar del Segura Ubicados cerca de las pintorescas Salinas de La Mata en Guardamar del Segura, estos modernos apartamentos forman parte de una nueva fase en el reconocido complejo residencial El Raso, ubica…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Mostrar todo Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Barrio residencial The Eagle Seaview Residences
Mijas, Španjolska
de
$478,951
New and exclusive residential development located in the prestigious area of Cerrado del Águila, Mijas. It is a unique project of only 59 homes, distributed in cozy 1, 2, and 3-bedroom layouts, designed for those who dream of living in a privileged environment. Its spaces are designed to de…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones