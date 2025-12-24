  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Málaga
  4. Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR

Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR

Málaga, Španjolska
de
$1,02M
;
23
Dejar una solicitud
ID: 39076
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 847669925
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Malaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Sobre el complejo

Be Grand El Limonar es un exclusivo proyecto de 18 viviendas de lujo en una de las zonas más prestigiosas de Málaga, El Limonar. Está compuesto por cinco edificios diseñados con calidades del más alto nivel. El conjunto ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con magníficas instalaciones. Ubicado entre el Paseo de Salvador Rueda y calle Ramal de Monte Sancha y está compuesto por cinco edificios diseñados con calidades del más alto nivel. El conjunto cuenta con viviendas de lujo con magníficas instalaciones. Dos piscinas con vistas panorámicas, área social, rooftop, gimnasio equipado, zona chillout y diecinueve plazas de aparcamiento con carga eléctrica, brindarán todo lo necesario para una experiencia inolvidable y una calidad de vida insuperable, aunando historia, buenas comunicaciones, comodidades, playa y relajación. El EDIFICIO ALCAZABA / SR, 13 Rehabilitación interna y externa de un edificio existente, conformado por cuatro viviendas. EDIFICIO CATEDRAL / SR, 15 El edificio histórico más antiguo del conjunto, proyectado por el arquitecto D. Antonio Rubio Torres (1939). Rehabilitado y convertido en tres nuevas viviendas. EDIFICIO TEATRO ROMANO / SR, 17 Edificio histórico, proyectado por el arquitecto D. Antonio Rubio Torres (1948). Rehabilitado y convertido en cinco nuevas viviendas. EDIFICIO MUELLE UNO / RMS, 28 Edificio de nueva construcción conformado por cuatro viviendas. Be Grand se encuentra a tan solo unos pasos a pie de la playa y ofrece todos los servicios necesarios para el día a día: supermercados, colegios, farmacias, restaurantes y transporte público. Es una de las áreas residenciales más exclusivas de la ciudad, ideal para quienes buscan comodidad, tranquilidad y calidad de vida cerca del mar. * Las imágenes son orientativas y no contractuales.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Localización en el mapa

Málaga, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vilas12 - Villa 7
Marbella, Španjolska
de
$7,17M
Barrio residencial Villa Zoe Delux
Benahavis, Španjolska
de
$3,70M
Barrio residencial Adagio
Benahavis, Španjolska
de
$559,724
Barrio residencial Edificio Venecia
Fuengirola, Španjolska
de
$420,930
Barrio residencial Bahía by Kronos Homes
Mijas, Španjolska
de
$483,501
Está viendo
Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR
Málaga, Španjolska
de
$1,02M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial La Paloma Villas - Villa 56
Barrio residencial La Paloma Villas - Villa 56
Barrio residencial La Paloma Villas - Villa 56
Barrio residencial La Paloma Villas - Villa 56
Manilva, Španjolska
de
$2,67M
An unequivocally location that best kept secret in Andalucia. It is within minutes of the Marina of Sotogrande and Puerto de la Duquesa. Surrounded by many world class golf courses, polo, sailing & tennis clubs and of course, pristine beaches. Within a few minutes drive you will find numero…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Barrio residencial Vanian Gardens Phase 5
Resinera Voladilla, Španjolska
de
$491,465
Situado en la zona de Selwo entre Estepona y San Pedro. Es un proyecto turístico cuyo valor añadido reside en su conjunto de instalaciones, infraestructura y ubicación geográfica. El complejo cuenta con 4 piscinas al aire libre, un spa con piscina cubierta climatizada, un cine, un club juven…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Mostrar todo Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
Barrio residencial Marein Natura · VILLA CASIA
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$4,54M
Marein Natura combina lujo y naturaleza en un ambiente excepcional. Tres villas únicas construidas en una sola planta y pensadas para disfrutar el estilo de vida Mediterráneo de manera relajada, imagina fundirte con los rayos del sol, descansar en la zona chill-out junto a la piscina. Las v…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones