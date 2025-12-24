Barrio residencial BE GRAND EL LIMONAR

Be Grand El Limonar es un exclusivo proyecto de 18 viviendas de lujo en una de las zonas más prestigiosas de Málaga, El Limonar.
Está compuesto por cinco edificios diseñados con calidades del más alto nivel. El conjunto ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con magníficas instalaciones.
Ubicado entre el Paseo de Salvador Rueda y calle Ramal de Monte Sancha y está compuesto por cinco edificios diseñados con calidades del más alto nivel. El conjunto cuenta con viviendas de lujo con magníficas instalaciones.
Dos piscinas con vistas panorámicas, área social, rooftop, gimnasio equipado, zona chillout y diecinueve plazas de aparcamiento con carga eléctrica, brindarán todo lo necesario para una experiencia inolvidable y una calidad de vida insuperable, aunando historia, buenas comunicaciones, comodidades, playa y relajación.
El EDIFICIO ALCAZABA / SR, 13 Rehabilitación interna y externa de un edificio existente, conformado por cuatro viviendas.
EDIFICIO CATEDRAL / SR, 15 El edificio histórico más antiguo del conjunto, proyectado por el arquitecto D. Antonio Rubio Torres (1939). Rehabilitado y convertido en tres nuevas viviendas.
EDIFICIO TEATRO ROMANO / SR, 17 Edificio histórico, proyectado por el arquitecto D. Antonio Rubio Torres (1948). Rehabilitado y convertido en cinco nuevas viviendas.
EDIFICIO MUELLE UNO / RMS, 28 Edificio de nueva construcción conformado por cuatro viviendas.
Be Grand se encuentra a tan solo unos pasos a pie de la playa y ofrece todos los servicios necesarios para el día a día: supermercados, colegios, farmacias, restaurantes y transporte público. Es una de las áreas residenciales más exclusivas de la ciudad, ideal para quienes buscan comodidad, tranquilidad y calidad de vida cerca del mar.
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