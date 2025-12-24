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Barrio residencial Zenity Blau I

Estepona, Španjolska
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ID: 39497
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1317035981
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Dirección
    Calle Capri

Sobre el complejo

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This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms. Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas. If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home. Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach. Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.

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