Barrio residencial Zenity Blau I

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This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms.
Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas.
If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home.
Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach.
Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.
Localización en el mapa
Estepona, Španjolska
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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