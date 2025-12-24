  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Benahavis
  4. Barrio residencial Fuente Lirios

Barrio residencial Fuente Lirios

Benahavis, Španjolska
de
$449,372
;
20
Dejar una solicitud
ID: 39267
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 645975451
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis
  • Dirección
    Calle La Coronilla

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Located in the heart of Benahavís, a new residential development is being launched featuring 28 Mediterranean-style apartments with 1, 2, or 3 bedrooms. Each home includes a private underground parking space and access to a communal rooftop pool. This development offers a unique opportunity to enjoy an authentic Andalusian lifestyle, surrounded by natural beauty near the Serranía de Ronda mountains and the Guadalmina River. Just a 5-minute drive away are some of the region's top golf courses, and the popular destinations of San Pedro de Alcántara and Puerto Banús are only 15 minutes away. Prime location in the center of Benahavís. This new development is distributed in a central Mediterranean-style building with 28 apartments with 1, 2, and 3 bedrooms. The homes are delivered fully equipped for immediate move-in and feature a carefully selected selection of high-end materials and finishes, along with an innovative and contemporary interior design. Each home has an underground parking space pre-installed for charging electric vehicles.

Localización en el mapa

Benahavis, Španjolska
Educación
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial SeaView 6
Finestrat, Španjolska
de
$518,032
Barrio residencial Attire Estepona
Estepona, Španjolska
de
$683,728
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$1,26M
Barrio residencial IDYLLIC 2
Estepona, Španjolska
de
$546,072
Barrio residencial Abelias Fase 2
Benalmadena, Španjolska
de
$511,942
Está viendo
Barrio residencial Fuente Lirios
Benahavis, Španjolska
de
$449,372
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Green Valley II
Barrio residencial Green Valley II
Barrio residencial Green Valley II
Barrio residencial Green Valley II
Barrio residencial Green Valley II
Mostrar todo Barrio residencial Green Valley II
Barrio residencial Green Valley II
Mijas, Španjolska
de
$1,02M
Where architecture, light, and the landscape come together to create a home. A new and exclusive residential development located in the prestigious Cerrado del Águila neighborhood in Mijas Costa. A strategic location where the tranquility of nature, proximity to golf courses, and immediate …
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$467,077
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Viviendas con Vistas al Golf y Calificación Energética “A” en una Zona Privilegiada de Mijas Esta promoción de obra nueva está ubicada en Mijas, uno de los municipios más solicitados de la Costa del Sol. La región ofrece una mezcla diversa de cultura tradicional española, comodidades moderna…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones