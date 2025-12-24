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Barrio residencial Virrey 3

Marbella, Španjolska
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ID: 39357
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1658547377
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella

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Discover three state-of-the-art villas under construction in Lomas del Virrey, in Marbella's Golden Mile, which is the epitome of coastal luxury and home to the iconic Marbella Club and Puente Romano resorts. This prestigious enclave offers fine dining, designer shopping and pristine beaches. Residents enjoy proximity to top international schools, world-class healthcare, and a refined Mediterranean lifestyle. These modern residences offer luxury, privacy, and a privileged location just minutes from the Mediterranean Sea. Get to know villa Essentia, villa Aura, and villa Elysia, which embody the essence of Marbella's lifestyle, its coastal air, and paradisiacal well-being. Three contemporary villas showcase cutting-edge architecture, expansive layouts, and the highest quality finishes. Designed with the latest technology specifications and delivered fully furnished, each residence features floor-to-ceiling windows, panoramic terraces, a private pool, landscaped gardens, and a rooftop chill-out area from where to enjoy the sea and mountain views. Spanning multiple levels, they offer open-plan designer kitchens, outdoor jacuzzi and underground garage.

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