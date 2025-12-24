Barrio residencial Virrey 3

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Discover three state-of-the-art villas under construction in Lomas del Virrey, in Marbella's Golden Mile, which is the epitome of coastal luxury and home to the iconic Marbella Club and Puente Romano resorts.
This prestigious enclave offers fine dining, designer shopping and pristine beaches. Residents enjoy proximity to top international schools, world-class healthcare, and a refined Mediterranean lifestyle.
These modern residences offer luxury, privacy, and a privileged location just minutes from the Mediterranean Sea.
Get to know villa Essentia, villa Aura, and villa Elysia, which embody the essence of Marbella's lifestyle, its coastal air, and paradisiacal well-being.
Three contemporary villas showcase cutting-edge architecture, expansive layouts, and the highest quality finishes. Designed with the latest technology specifications and delivered fully furnished, each residence features floor-to-ceiling windows, panoramic terraces, a private pool, landscaped gardens, and a rooftop chill-out area from where to enjoy the sea and mountain views. Spanning multiple levels, they offer open-plan designer kitchens, outdoor jacuzzi and underground garage.
Localización en el mapa
Marbella, Španjolska
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo