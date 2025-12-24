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Barrio residencial 7 Olas

Fuengirola, Španjolska
de
$806,594
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7
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ID: 39182
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 973815489
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Fuengirola
  • Dirección
    Bulevar de La Loma

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Descubra este exclusivo desarrollo de 77 viviendas desarrolladas en la Costa del Sol, en Fuengirola. Pisos con 2 y 3 dormitorios, incluyendo 4 áticos únicos. Diseñado para ofrecer el máximo confort, todas las casas son orientadas al mar y cuentan con acabados de alta calidad. Las áreas comunes del desarrollo están diseñadas para satisfacer todas sus necesidades: * Piscina infinita: Disfrute de un baño con vistas panorámicas al Mediterráneo. * Coworking: Un espacio ideal para trabajar desde casa con todas las comodidades. * Gimnasio y sauna: Mantener su bienestar físico sin salir de casa. * Beach Club: Relájese en camas balinesas y disfrute de la zona de barbacoa en un entorno privilegiado. Situado en la zona de Las Lomas, la zona más desarrollada de Fuengirola, este nuevo desarrollo marca un hito en esta zona emergente. Está situado junto al Gran Parque de Las Lomas, un espacio verde de más de 30.000 m2 donde se puede caminar, ciclo, ejercicio o simplemente disfrutar de un entorno natural único. Invertir en este desarrollo es una gran oportunidad gracias a su ubicación privilegiada y al boom en la zona de Las Lomas. Ya sea como residencia permanente, un segundo hogar o una inversión altamente rentable en la Costa del Sol, este nuevo desarrollo destaca por su exclusividad y potencial de apreciación. Además, el desarrollo ofrece fácil acceso a servicios esenciales, centros comerciales y enlaces de transporte, garantizando una vida práctica y conveniente para sus residentes. Situado en Fuengirola, esta ciudad de la Costa del Sol es conocida por su estilo de vida vibrante, clima cálido durante todo el año y magníficas playas. Ofrece una amplia gama de actividades de ocio, restaurantes, centros comerciales y servicios, así como excelentes conexiones de transporte a Málaga y Marbella, lo que lo convierte en un destino atractivo tanto para los residentes como para los turistas. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad exclusiva en un entorno inmejorable.

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Fuengirola, Španjolska
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