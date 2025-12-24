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Barrio residencial Milabeka

Málaga, Španjolska
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10
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ID: 38938
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1777014542
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Malaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga
  • Dirección
    Calle Abul Beka, 17

Sobre el complejo

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This development features an exclusive boutique collection of just 10 contemporary homes. Located on Málaga’s historic Milagrosa Street, next to Parque del Oeste and just steps away from all amenities, restaurants, and entertainment venues, this development offers the perfect balance between urban living and a coastal lifestyle, just 200 meters from the beach and with pleasant, unobstructed views. The project offers 2- and 3-bedroom homes, designed with modern architecture, functional layouts, and high-quality finishes, ensuring comfort and a refined lifestyle. The development stands out for its carefully designed common areas, including a spectacular “Sky & Sea” rooftop with a pool and chill-out area, ideal for enjoying Málaga’s climate year-round. It also features semi-automatic parking, providing maximum convenience and efficiency. A unique opportunity as a primary residence, second home, or investment in one of Málaga’s most promising areas.

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