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Barrio residencial Solana Village

Mijas, Španjolska
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ID: 38939
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1483334585
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

El residencial se desarrolla en la cima de la colina que domina el Campo de golf Europa, con una posición predominante que le proporciona unas vistas panorámicas al golf y algunas viviendas también al mar. Todos los apartamentos disfrutan de una orientación predominantemente Este o Sur – Suroeste con lo que se beneficia de una luminosidad permanente todo el día. Se encuentra próximo a la Casa Club y al Hotel & Spa, donde los propietarios se benefician de ofertas y descuentos EXCLUSIVOS, que les ofrece la Privilege Card. Ideal para familias que buscan una vivienda de vacaciones o inversores que buscan rentabilidad para la explotación de alquiler de temporada. El proyecto se reparte en dos parcelas con 105 y 90 apartamentos cada una, integrados en un mismo concepto arquitectónico. Los apartamentos están situados en primera línea de golf y muy próximos al hotel y al Club de Golf, así como de las instalaciones deportivas y Spa. La primera fase, ya en ejecución, se compone de 48 apartamentos repartidos en 5 edificios con 3 Alturas. Todos los apartamentos disfrutan de grandes terrazas con barandilla de cristal para disfrutar de las increíbles vistas al golf y los bajos además disponen de jardín de uso privativo con vistas a la piscina, los jardines del resort y al campo de golf que le rodea. Las viviendas tienen una distribución moderna bajo el concepto “total living” donde se aprovecha al máximo los espacios, con un gran salón que se integra en la terraza a través de amplios ventanales. Las viviendas vienen equipadas de serie, con armarios acabados, aire acondicionado, cocina amueblada con electrodomésticos, paquete de luces led instaladas y baños totalmente equipados con mueble, espejo y mampara. Además, se ofrece un pack de extras para la personalización de la vivienda. El residencial es una urbanización cerrada con diferentes opciones de aparcamiento: exterior e interior. Y además, tiene una piscina de adultos, e infantil de chapoteo con jardines comunitarios con vistas al valle.

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Mijas, Španjolska
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