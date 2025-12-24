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Barrio residencial Villa Cascada

Ricmar, Španjolska
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$6,82M
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ID: 39184
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 338413434
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Pueblo
    Ricmar
  • Dirección
    Calle los Algarrobos

Sobre el complejo

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An exceptional contemporary residence currently under construction in the sought-after enclave of El Rosario, Marbella East. Designed by the renowned TOBAL Arquitectos, this striking villa sits on a generous plot of over 1,000 m², offering a seamless blend of modern elegance and natural stone accents. Every angle of the property has been conceived to maximize its elevated position, capturing uninterrupted panoramic views across lush green hillsides and the glittering Mediterranean Sea. Planned to feature four spacious bedrooms, will provide luxurious living with expansive terraces, an infinity pool, and open-plan interiors that flow effortlessly to the outdoors. Its sophisticated architecture, landscaped gardens, and sun-drenched orientation create a private sanctuary just minutes from Marbella’s beaches and vibrant amenities. With construction well underway, this is a rare opportunity to secure a cutting-edge home in one of the Costa del Sol’s most prestigious locations.

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Ricmar, Španjolska
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