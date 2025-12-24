  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Velez Malaga
  4. Barrio residencial Ambar Homes

Barrio residencial Ambar Homes

Velez Malaga, Španjolska
de
$290,044
;
3
Dejar una solicitud
ID: 39133
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 611149787
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    La Axarquía
  • Ciudad
    Velez Malaga
  • Dirección
    Calle Plateros

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality of life. Located in one of the fastest-growing and most promising areas of Vélez-Málaga, you'll enjoy excellent connections to all services: schools, shopping centers, transportation, and green areas. All homes feature optimized layouts, large terraces, and top-quality materials. In addition, the development includes a communal pool, gardens, children's play areas, and communal areas designed for leisure and relaxation for the whole family. Whether you're looking for your first home, an investment opportunity, or a new home, this development is tailored to your needs with a variety of options. Request more information and secure your home in one of the most promising areas on the eastern Costa del Sol.

Localización en el mapa

Velez Malaga, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Villa Eco Zero
Estepona, Španjolska
de
$1,35M
Barrio residencial Cape View
Artola, Španjolska
de
$1,80M
Barrio residencial Aby Middle
Estepona, Španjolska
de
$375,424
Barrio residencial Los Hidalgos de la Duquesa
Manilva, Španjolska
de
$1,10M
Barrio residencial Spinto Blu
Casares, Španjolska
de
$1,37M
Está viendo
Barrio residencial Ambar Homes
Velez Malaga, Španjolska
de
$290,044
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Mostrar todo Barrio residencial Ocean View
Barrio residencial Ocean View
Ojen, Španjolska
de
$1,09M
New development consisting of a gated community of private residences, with two and three bedroom flats, including 10 penthouses, each with its own private swimming pool. Within the gardens, there is a beautiful heated swimming pool, a solarium and a covered outdoor kitchen for dining with f…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Zenity Cyan
Barrio residencial Zenity Cyan
Barrio residencial Zenity Cyan
Barrio residencial Zenity Cyan
Barrio residencial Zenity Cyan
Mostrar todo Barrio residencial Zenity Cyan
Barrio residencial Zenity Cyan
Estepona, Španjolska
de
$1,85M
New Promotion of 8 villas, fully customized, divided on two floors, with its private pool and garden, in addition to its large terrace. The gardens of each villa, up to 100m2, offer you the possibility to make the most of the climate of the Costa del Sol. From the second floor you can enjo…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Mostrar todo Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Barrio residencial Tailor-Made Villa Manilva
Estepona, Španjolska
de
$2,27M
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones