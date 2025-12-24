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Barrio residencial The Seven

Resinera Voladilla, Španjolska
de
$2,28M
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16
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ID: 39192
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 417729766
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Pueblo
    Resinera Voladilla

Sobre el complejo

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Discover a collection of contemporary villas nestled in an exclusive gated community on the sun-kissed Costa del Sol. These exquisite residences are located in the heart of the New Golden Mile, offering a sophisticated living experience just moments away from pristine beaches, world-class golf courses, and the vibrant lifestyle of nearby Estepona and Marbella. Each home is designed with a focus on modern comfort and elegance, featuring flexible floor plans with up to five bedrooms to perfectly suit your individual needs. The architecture emphasizes high-end security and refined finishes, including private garages, spacious terraces, and the option for premium additions like a rooftop chill-out area with a jacuzzi. Set within lush landscapes and offering easy access to top international schools and local amenities, this development represents a rare opportunity for families seeking a secure and high-standard permanent or holiday home.

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Resinera Voladilla, Španjolska
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