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Barrio residencial JARDINES DE LAS LAGUNAS II

Mijas, Španjolska
de
$468,257
;
10
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ID: 39025
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2139929505
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Tras el éxito de la primera fase, Jardines de las Lagunas regresa con 292 unidades distribuidas en 4 bloques. Estas viviendas de la nueva fase incorporan una serie de mejoras, ofreciendo un producto altamente optimizado.

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Mijas, Španjolska
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649,888 – 906,081
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