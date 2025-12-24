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Barrio residencial Eleven 41

Bel Air, Španjolska
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ID: 39154
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 519762042
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Pueblo
    Bel Air
  • Dirección
    Camino de Brijan

Sobre el complejo

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Fantástico nuevo desarrollo que ofrece un estilo de vida de lujo incomparable en la Costa del Sol. Situado en el corazón del prestigioso barrio de Los Flamingos, a solo 5 minutos de la playa, esta colección de 11 casas representa comodidad y exclusividad. Todas las casas cuentan con: Jardín privado, piscina privada, parking privado, amplias terrazas y solarium. Este proyecto ha sido diseñado buscando el máximo confort, funcionalidad, eficiencia energética y acabados excepcionales, que incluyen, entre muchas otras cosas: Aire acondicionado frío/calor, suelo radiante en toda la casa y domótica avanzada. En medio del campo de golf Los Flamingos, rodeado de naturaleza y tranquilidad, desde aquí se puede llegar a la playa en tan solo 5 minutos, mientras que el centro de Estepona es menos de 10 minutos. También cuenta con excelentes conexiones con Marbella, Sotogrande y los aeropuertos de Málaga, Jerez y Gibraltar. Es la opción ideal para aquellos que buscan un estilo de vida de lujo en un entorno privilegiado.

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