Barrio residencial Eleven 41

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Fantástico nuevo desarrollo que ofrece un estilo de vida de lujo incomparable en la Costa del Sol. Situado en el corazón del prestigioso barrio de Los Flamingos, a solo 5 minutos de la playa, esta colección de 11 casas representa comodidad y exclusividad.
Todas las casas cuentan con:
Jardín privado, piscina privada, parking privado, amplias terrazas y solarium.
Este proyecto ha sido diseñado buscando el máximo confort, funcionalidad, eficiencia energética y acabados excepcionales, que incluyen, entre muchas otras cosas:
Aire acondicionado frío/calor, suelo radiante en toda la casa y domótica avanzada.
En medio del campo de golf Los Flamingos, rodeado de naturaleza y tranquilidad, desde aquí se puede llegar a la playa en tan solo 5 minutos, mientras que el centro de Estepona es menos de 10 minutos. También cuenta con excelentes conexiones con Marbella, Sotogrande y los aeropuertos de Málaga, Jerez y Gibraltar.
Es la opción ideal para aquellos que buscan un estilo de vida de lujo en un entorno privilegiado.
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Bel Air, Španjolska
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