Barrio residencial Eleven 41

Fantástico nuevo desarrollo que ofrece un estilo de vida de lujo incomparable en la Costa del Sol. Situado en el corazón del prestigioso barrio de Los Flamingos, a solo 5 minutos de la playa, esta colección de 11 casas representa comodidad y exclusividad. Todas las casas cuentan con: Jardín privado, piscina privada, parking privado, amplias terrazas y solarium. Este proyecto ha sido diseñado buscando el máximo confort, funcionalidad, eficiencia energética y acabados excepcionales, que incluyen, entre muchas otras cosas: Aire acondicionado frío/calor, suelo radiante en toda la casa y domótica avanzada. En medio del campo de golf Los Flamingos, rodeado de naturaleza y tranquilidad, desde aquí se puede llegar a la playa en tan solo 5 minutos, mientras que el centro de Estepona es menos de 10 minutos. También cuenta con excelentes conexiones con Marbella, Sotogrande y los aeropuertos de Málaga, Jerez y Gibraltar. Es la opción ideal para aquellos que buscan un estilo de vida de lujo en un entorno privilegiado.