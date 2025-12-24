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Barrio residencial ELYSEA SUITES

Mijas, Španjolska
de
$1,20M
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10
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ID: 39014
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 784062526
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Elysea Suites es un complejo boutique de 22 apartamentos de 2 y 3 dormitorios en Mijas Costa. Con exquisitas vistas al Mediterráneo y excelentes zonas comunes, este proyecto es ideal para quienes aprecian los pequeños placeres de la vida al aire libre.

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Mijas, Španjolska
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