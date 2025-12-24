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Barrio residencial EVERGREEN HOMES

Mijas, Španjolska
de
$882,816
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22
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ID: 38940
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1983575946
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Evergreen Homes es un conjunto residencial cerrado con 80 adosados de 3 y 4 dormitorios. Con un diseño moderno y funcional, se integra en su entorno natural. La orientación sur y suroeste de las viviendas permite disfrutar de la costa mediterránea.

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Mijas, Španjolska
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