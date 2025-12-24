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Barrio residencial Privilege Suites Casares

Casares, Španjolska
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$705,343
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ID: 39378
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2066887901
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Casares

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Luxury homes designed to meet the needs of the most exclusive public and enjoy views of the Mediterranean. Ground floor units with stunning private gardens and innovative interior design. Comfortable first floor flats with large windows and large terraces. Spacious duplex penthouses with private swimming pool and solarium. The homes have garages and storage rooms. It is located in privileged surroundings, between Playa Ancha beach and the Doña Julia Golf clubhouse. You can enjoy pleasant strolls along the beach, enjoy the gastronomic variety offered by the restaurants in the area or simply relax and feel the sea breeze from home. It offers the lifestyle you've always dreamed of with an exclusive luxury community that combines architectural excellence with practical design. Interiors bathed in natural light and spacious terraces with incredible sea views. Carefully conceived communal spaces where you can enjoy security and privacy.

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Casares, Španjolska
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