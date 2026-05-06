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Pisos de obra nueva en Yaroslavl, Rusia

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Complejo residencial Bolsaa Medvedica
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Complejo residencial Bolsaa Medvedica
Yaroslavl, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2029
Número de plantas 8
¡Ciudad de la Felicidad!Un plan a gran escala y una solución arquitectónica original forman un entorno de una nueva calidad de vida con un alma rusa!El primer complejo residencial del microdistrito "Rusa Sloboda" -"tarjeta de negocios" de toda la zona, el estándar de una nueva forma de vida,…
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Русская Европа
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Barrio residencial Russkaa Sloboda
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Yaroslavl, Rusia
Precio en demanda
Año de construcción 2029
Número de plantas 8
Russian Sloboda Ecoquarter con patrimonio histórico del desarrollador federal Rusia Europa.Arquitectura con el código cultural de Yaroslavl. Construimos no sólo casas, sino ambientes para aquellos que valoran el patrimonio, la comodidad y la libertad.La construcción del primer complejo resid…
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