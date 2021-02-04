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Complejo residencial Bolsaa Medvedica

Yaroslavl, Rusia
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ID: 35484
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Yaroslavl
  • Dirección
    4 j Norskij pereulok, 3 a

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

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¡Ciudad de la Felicidad!
Un plan a gran escala y una solución arquitectónica original forman un entorno de una nueva calidad de vida con un alma rusa!
El primer complejo residencial del microdistrito "Rusa Sloboda" -
"tarjeta de negocios" de toda la zona, el estándar de una nueva forma de vida, aquí se ponen ideas de gran alcance en varias direcciones:
Producto innovador en bienes raíces - vivienda en cascada con villas en el techo
- Nuevo formato de alojamiento ecológico - Techos verdes 100% tripulados
- Nueva imagen de fachadas - escala urbana y nacional

El primer complejo residencial "Big Bear" - un nuevo nivel de confort clase de negocios en el campo del desarrollo residencial en masa.
El experimento arquitectónico tiene como objetivo crear un nuevo tipo de vivienda de clase empresarial: espectacular en apariencia, práctica y eficiente energética.

Estamos creando una ciudad en la que una familia, criar a un niño de nacimiento a edad adulta, ahorrará en viajes innecesarios alrededor de la ciudad justo tiempo para comprar su propio apartamento.
Ruso Sloboda es una ciudad feliz de Rusia.

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Complejo residencial Bolsaa Medvedica
Yaroslavl, Rusia
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