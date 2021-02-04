Complejo residencial Bolsaa Medvedica

¡Ciudad de la Felicidad!

Un plan a gran escala y una solución arquitectónica original forman un entorno de una nueva calidad de vida con un alma rusa!

El primer complejo residencial del microdistrito "Rusa Sloboda" -

"tarjeta de negocios" de toda la zona, el estándar de una nueva forma de vida, aquí se ponen ideas de gran alcance en varias direcciones:

Producto innovador en bienes raíces - vivienda en cascada con villas en el techo

- Nuevo formato de alojamiento ecológico - Techos verdes 100% tripulados

- Nueva imagen de fachadas - escala urbana y nacional

El primer complejo residencial "Big Bear" - un nuevo nivel de confort clase de negocios en el campo del desarrollo residencial en masa.

El experimento arquitectónico tiene como objetivo crear un nuevo tipo de vivienda de clase empresarial: espectacular en apariencia, práctica y eficiente energética.

Estamos creando una ciudad en la que una familia, criar a un niño de nacimiento a edad adulta, ahorrará en viajes innecesarios alrededor de la ciudad justo tiempo para comprar su propio apartamento.

Ruso Sloboda es una ciudad feliz de Rusia.