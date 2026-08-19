Propiedades residenciales en venta en Filipinas

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¿Qué documentos se necesitan para comprar inmuebles en Filipinas?
Cualquier extranjero que planee comprar bienes inmuebles en Filipinas debe proporcionar:
pasaporte;
su número TIN. Este es el número de identificación fiscal en el país, cuya emisión es manejada por la Oficina de Impuestos Internos (abreviado — BIR);
prueba documental de su solvencia financiera, permitiendo la compra de bienes inmuebles en Filipinas. Esto puede ser un certificado de flujo de efectivo en la cuenta bancaria del año, un certificado de salario, etc.;
contrato de compra-venta;
Las personas casadas también pueden necesitar un certificado de matrimonio, y aquellos que han vivido en el país durante mucho tiempo: un certificado de registro de un extranjero, también conocido como ACR.
¿Dónde es más popular la compra de propiedades en Filipinas?
En Manila y en las ciudades de Cebú, Baguio, Makati, Ciudad Quezón. Las Visayas centrales y la isla de Luzón tienen demanda entre las regiones.
¿Cuáles son los precios de la vivienda en Filipinas?
La media para el país es de 2000-2300 dólares americanos. El coste de la vivienda en Filipinas está determinado por la ubicación de cada propiedad: las propiedades más caras están en Manila; las más baratas, en Pampanga y Cavit.