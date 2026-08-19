Propiedades residenciales en venta en Filipinas

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Macati, Filipinas
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Apartamento 3 habitaciones en Muntinlupa, Filipinas
Apartamento 3 habitaciones
Muntinlupa, Filipinas
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Apartamento 1 habitacion en Muntinlupa, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente en Bacólod, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Balite II, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Paranaque, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Paranaque, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Muntinlupa, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mandaue, Filipinas
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Mandaue, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mandaue, Filipinas
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Mandaue, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente en Bacólod, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ciudad Quezón, Filipinas
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Ciudad Quezón, Filipinas
Dormitorios 1
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Apartamento 2 habitaciones en Ciudad Quezón, Filipinas
Apartamento 2 habitaciones
Ciudad Quezón, Filipinas
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cebú, Filipinas
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Cebú, Filipinas
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✨ Residencias de Bauhinia 2 dormitorios – Espacio elegante, Valor duraderoExperimente una vi…
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Apartamento 3 habitaciones en Muntinlupa, Filipinas
Apartamento 3 habitaciones
Muntinlupa, Filipinas
Dormitorios 3
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Área 99 m²
Precio comienza desde PHP 17,000,000 tención Desde 99 m2Torre Fordham por Rockwell Primaries…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Macati, Filipinas
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Macati, Filipinas
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Área 37 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pásig, Filipinas
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Pásig, Filipinas
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Apartamento 1 habitacion en Ciudad Quezón, Filipinas
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Apartamento 1 habitacion en Ciudad Quezón, Filipinas
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Ciudad Quezón, Filipinas
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Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Macati, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Macati, Filipinas
Dormitorios 2
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Área 100 m²
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Tipos de propiedades en Filipinas

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Filipinas

Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre Filipinas

¿Qué documentos se necesitan para comprar inmuebles en Filipinas?

Cualquier extranjero que planee comprar bienes inmuebles en Filipinas debe proporcionar:
  • pasaporte;
  • su número TIN. Este es el número de identificación fiscal en el país, cuya emisión es manejada por la Oficina de Impuestos Internos (abreviado — BIR);
  • prueba documental de su solvencia financiera, permitiendo la compra de bienes inmuebles en Filipinas. Esto puede ser un certificado de flujo de efectivo en la cuenta bancaria del año, un certificado de salario, etc.;
  • contrato de compra-venta;
Las personas casadas también pueden necesitar un certificado de matrimonio, y aquellos que han vivido en el país durante mucho tiempo: un certificado de registro de un extranjero, también conocido como ACR.

¿Dónde es más popular la compra de propiedades en Filipinas?

En Manila y en las ciudades de Cebú, Baguio, Makati, Ciudad Quezón. Las Visayas centrales y la isla de Luzón tienen demanda entre las regiones.

¿Cuáles son los precios de la vivienda en Filipinas?

La media para el país es de 2000-2300 dólares americanos. El coste de la vivienda en Filipinas está determinado por la ubicación de cada propiedad: las propiedades más caras están en Manila; las más baratas, en Pampanga y Cavit.
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