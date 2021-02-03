Barrio residencial Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$3,286
10
ID: 28415
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i terasa. Stan je idealan za porodice ili poslovne ljude koji traže udoban i reprezentativan prostor u mirnom i elitnom dijelu grada. U blizini se nalaze ambasade, škole, vrtići i brojni drugi sadržaji. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

