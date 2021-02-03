  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,350
ID: 28215
Última actualización: 1/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Podgorica
  Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: idealno za kancelarije, predstavništva, agencije i druge poslovne aktivnostiProstor je svijetao, funkcionalan i pozicioniran u neposrednoj blizini brojnih institucija, hotela, banaka, restorana i šoping centra. Lokacija garantuje prepoznatljivost, odličnu dostupnost i prestižan poslovni imidž.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

