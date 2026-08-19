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Casas en Venta en Mauricio

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Grand Baie
10
Distrito de Rivière du Rempart
14
Grand Baie VCA East
10
Distrito de Flacq
9
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25 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
$990,863
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Casa en Grand River South East, Mauricio
Casa
Grand River South East, Mauricio
$816
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Casa 12 habitaciones en Grand River South East, Mauricio
Casa 12 habitaciones
Grand River South East, Mauricio
Habitaciones 12
$11,07M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 7 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 7 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 7
$1,40M
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Casa en Grand Baie, Mauricio
Casa
Grand Baie, Mauricio
$1,00M
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Casa 17 habitaciones en Grand River South East, Mauricio
Casa 17 habitaciones
Grand River South East, Mauricio
Habitaciones 17
Número de plantas 3
$13,76M
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TekceTekce
Casa en The Vale, Mauricio
Casa
The Vale, Mauricio
Área 307 m²
Número de plantas 1
$1,07M
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Casa 8 habitaciones en Grand River South East, Mauricio
Casa 8 habitaciones
Grand River South East, Mauricio
Habitaciones 8
Número de plantas 1
$3,61M
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Casa 6 habitaciones en Grand River South East, Mauricio
Casa 6 habitaciones
Grand River South East, Mauricio
Habitaciones 6
Dormitorios 3
$2,68M
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Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Área 162 m²
$903,434
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Villa 5 habitaciones en Mauricio
Villa 5 habitaciones
Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 1
Precio en demanda
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Casa en Grand River South East, Mauricio
Casa
Grand River South East, Mauricio
$5,77M
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Casa 12 habitaciones en Grand River South East, Mauricio
Casa 12 habitaciones
Grand River South East, Mauricio
Habitaciones 12
Número de plantas 2
$6,88M
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Casa 7 habitaciones en The Vale, Mauricio
Casa 7 habitaciones
The Vale, Mauricio
Habitaciones 7
Número de plantas 1
$955,891
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Villa 8 habitaciones en Poste de Flacq VCA, Mauricio
Villa 8 habitaciones
Poste de Flacq VCA, Mauricio
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 758 m²
Número de plantas 2
Villas en Mauricio 🇲🇺Ubicación: Belle Mare, costa este de MauricioPrecio: 10,4 dólares – 13,…
$13,60M
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Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Grand River South East, Mauricio
Casa
Grand River South East, Mauricio
Número de plantas 1
$3,38M
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Casa 6 habitaciones en Riviere du Rempart VCA, Mauricio
Casa 6 habitaciones
Riviere du Rempart VCA, Mauricio
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Vista excepcional de esta villa de gran prestigio ubicada en el pueblo de Azuri con su nuevo…
$1,68M
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Casa 2 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 2 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Evaco, uno de los líderes en bienes raíces de lujo en Mauricio, ofrece uno de sus programas …
$469,444
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Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEPenthouse G + 2 en venta en Pereybere muy cerca de la playa3 hab…
$501,917
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Villa 10 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Villa 10 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
Número de plantas 2
Villa frente al mar en venta en Mauricio en el corazón de Grand Baie - Pointes aux Canoniers…
$1,65M
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Casa 4 habitaciones en Arsenal VCA, Mauricio
Casa 4 habitaciones
Arsenal VCA, Mauricio
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Cerca del mar, hotel de lujo y campo de golf, este nuevo proyecto en curso ofrece villas de …
$612,643
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Casa 8 habitaciones en Cap Malheureux, Mauricio
Casa 8 habitaciones
Cap Malheureux, Mauricio
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Tirando solo una piedra y # 39; s del mar en un entorno natural e innovador ofrece toda la s…
$4,85M
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Casa 5 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 5 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Apartamento G + 2 en venta en Grand Baie muy cerca de la playa accesible para extranjeros3 d…
$293,951
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Casa 6 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 6 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 590 m²
Pereyb è re paisaje: ¡Esta villa en construcción con vistas panorámicas le ofrece la comodid…
$1,80M
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Casa 4 habitaciones en Grand Baie, Mauricio
Casa 4 habitaciones
Grand Baie, Mauricio
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
NUEVO PROYECTO en Grand Baie: Esta villa de un piso le ofrece una sala de estar, una sala de…
$450,327
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