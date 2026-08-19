Preguntas frecuentes sobre nuevos edificios en Mauricio
¿A qué precio se vende un metro cuadrado en edificios nuevos en Mauricio?
El precio de una metro cuadrado en los complejos residenciales en Mauricio varía en función de la clase de edificio nuevo. En las instalaciones de élite, un metro cuadrado cuesta 4000-5000 euros; en las instalaciones económicas, 2500-3000. Lo que se paga al comprar un apartamento en un edificio nuevo en Mauricio también está influenciado por la ubicación. En la capital (Port Louis), los precios son un 10-20% más altos que en otras localidades.
¿Qué ventajas puede esperar al comprar un apartamento en un complejo residencial en Mauricio?
Las propiedades compradas en resorts populares son adecuadas para obtener ingresos por su alquiler. También se pueden utilizar para uso personal, lo que permitirá el acceso a las zonas de playa durante todo el año.
¿En qué ciudades de Mauricio se compran con más frecuencia apartamentos en edificios nuevos?
Hay una gran demanda de viviendas en Port Louis. La capital atrae a los compradores con su infraestructura desarrollada y su proximidad al Océano Índico. Los tres lugares más populares también incluyen Mahebourg y Grand Baie, pequeños pueblos con muchas zonas de playa.
¿Qué documentos se necesitan para comprar un apartamento de obra nueva en Mauricio?
Los extranjeros deben presentar un pasaporte y un certificado de tener una cuenta en uno de los bancos locales. También se requerirá una autorización de compra de la Junta de Inversiones de Mauricio.