  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en South Eastern Region, Malta

Zejtun
4
Cospicua
7
Paola
4
Senglea
7
37 propiedades total found
Adosado Adosado 1 habitacion en La Valeta, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Valletta Townhouse ideal para B n b o inversión de alquiler que comprende un salón. Cocina s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador Townhouse/farmhouse está situado en las tranquilas afueras de Zejtun, ofreci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada acogedora totalmente amueblada situada en el corazón de la ciudad, sus 300 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa muy bien cuidada, situada en esta tranquila zona residencial de Cospicua. El alojam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birgu, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
¿Buscando una propiedad encantadora y bien mantenida en un lugar histórico? No busque más al…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Marsa, Malta
Adosado Adosado
Marsa, Malta
Una parcela para un adosado situado en la frontera de Marsa con Qormi. Posibilidad de constr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birgu, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada en la plaza principal situada en 4 plantas con espacio para ascensor. La propie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Bormla con increíbles vistas. Esta propiedad consta de cocina/c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Paola, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Adosado en una tranquila zona residencial en Paola. La alojamiento consta de un hall de bien…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un adosado de 2 dormitorios en Marsa. Muy central y cerca de todas las comodidades. Esta pro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de planta baja de 2 dormitorios en una zona central en Cospicua.Esta maisonet…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ubicado en el corazón de la parte antigua de Zejtun, este encantador casco antiguo cuenta co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplio 450 m2 Casa adosada en con un Generoso 250 m2 jardín trasero y 200 m2 superficie de c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Paola, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa lista para entrar en casa de 3 dormitorios dobles es una gran oportunidadIncluye…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 5 dormitorios en Bormla muy céntrica y cerca de todas las comodidades. Esta propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Senglea (Isla) Diseño convertido acabado y amueblado TOWNHOUSEPatio central - Espaciosa sala…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 5
Esta impresionante propiedad está compuesta por dos casas de pueblo adyacentes. Una de las c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birgu, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada de 2 dormitorios en Birgu, esta propiedad consta de cocina / comedor, pasil…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una gran casa adosada en una ubicación privilegiada en Marsa de aproximadamente 178 m2. Idea…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa adosada recientemente convertida cuenta con cuatro dormitorios y dos baños. La pla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Paola, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa preciosa en el corazón de Paola. Rodeado de todas las comodidades. Al entrar un pas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Zabbar, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Venta en Haz-Zabbar•Para aquellos que buscan casas de lujo con amplios jardines, Haz-Zabbar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Floriana, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Floriana, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada en Floriana con vistas a tres ciudades y Grand Harbour, se puede convertir …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Casa en venta en Marsa. Esta propiedad se encuentra en el centro de la ciudad, también cerca…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Tarxien, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Tarxien, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Este recientemente renovado de concha Casa adosada se encuentra en una zona tranquila de Tar…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante adosado situado en la tranquila ciudad de Marsa ofrece no sólo un ambient…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Hermoso adosado inconverso en la calle principal en una de las Tres Ciudades.Lleno de caract…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Marsa Townhouse... La propiedad consta de una sala de estar formal de bienvenida con una coc…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Casa adosada de 3 dormitorios en Marsa, muy céntrica y cerca de todas las comodidades. Esta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Cottonera en las 3 ciudades de Cospicua, Una gran casa adosada con autoridad de planificació…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

