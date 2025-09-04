Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en South Eastern Region, Malta

La Valeta
9
Floriana
4
De inversiones Borrar
Eliminar
20 propiedades total found
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Un gran Palazzo de unos 300m2 en una primera zona de Valletta Esta será en 5 o 6 plantas ya …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Tarxien, Malta
De inversiones
Tarxien, Malta
Dormitorios 2
Un palacio histórico en el corazón de Hal Tarxien compuesto de cuatro secciones el ala derec…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 1
Edificio de oficinas en una zona privilegiada en Floriana Precio es para el edificio como es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Un hermoso Palazzo en una zona privilegiada en Valletta. La propiedad se construye en cuatro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Unique Boutique Hotel en la mejor parte de Valletta la actual capital cultural de Europa. Es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Situado en una de las mejores zonas de Furjana este singular Palazzo tiene un gran potencial…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Un gran Palazzo en una zona privilegiada en la que consta de 25 habitaciones, ideal para hot…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Nuevo en el mercado un gran Palazzo en una zona privilegiada en Valletta. La propiedad const…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una de las calles más deseables de la ciudad capital es este no convertido, Palaz…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Zejtun, Malta
De inversiones
Zejtun, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Unique Palazzino en una zona de la UCA en Zejtun. Con una huella de 200 m2, y un total de ap…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Senglea, Malta
De inversiones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Descubre el encanto de este extraordinario Palazzino de tres plantas, situado en una de las …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Un rincón Palazzino en una de las mejores zonas de Valletta. Más de 600m2 de 3 plantas, incl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Floriana, Malta
De inversiones
Floriana, Malta
Dormitorios 1
PALAZZO ubicado en este prestigioso pueblo de Floriana, a un paso de la capital de Valletta.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Zejtun, Malta
De inversiones
Zejtun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Situado en el corazón del pintoresco pueblo de Zejtun, este XVII palacio totalmente amueblad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Zabbar, Malta
De inversiones
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Un Palacio Histórico en Zabbar con varias habitaciones rodean un patio Majestuoso La parte p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Un Palazzo 518m2 no convertido en el corazón de Valletta. Primera ubicación. Ideal para un H…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una de las mejores zonas de Valletta este Palazzo realmente único tiene un gran p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en La Valeta, Malta
De inversiones
La Valeta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Unconverted Palazzo situado bang en el centro de la parte comercial de la Valletta central, …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Cospicua, Malta
De inversiones
Cospicua, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Un extraordinario Palazzo exquisitamente restaurado a los más altos estándares con amplias á…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
De inversiones en Birgu, Malta
De inversiones
Birgu, Malta
Dormitorios 1
Un hermoso palazzo en Birgu que tiene varias características auténticas y varias posibilidad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en South Eastern Region

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir