Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en South Eastern Region, Malta

La Valeta
14
Marsascala
92
Fgura
63
Zabbar
50
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 10 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 10 habitaciones
Marsascala, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5/1
Exclusiva Marsascala Ático en una zona tranquila y buscadaDiseñador acabado & totalmente amu…
$858,403
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en South Eastern Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en South Eastern Region, Malta

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir